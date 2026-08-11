MJ, 첫 싱글 '라잇..?' 트랙리스트 공개…타이틀곡 작사·작곡 참여

AI 핵심 요약beta
- 아스트로 MJ가 10일 첫 싱글 트랙리스트를 공개했다.
- 앨범에는 타이틀곡과 수록곡 등 총 2곡이 담겼다.
- MJ는 작사·작곡에 참여해 솔로 역량을 확장했다.
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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 아스트로 MJ가 첫 싱글 앨범을 통해 싱어송라이터로서 한층 성장한 음악적 역량을 선보인다.
MJ는 지난 10일 공식 SNS를 통해 첫 번째 싱글 앨범 '라잇..?(Right..?)'의 트랙리스트를 공개했다.
공개된 트랙리스트에 따르면 이번 앨범에는 타이틀곡 '1~10, 1분 전 (9에서 멈췄어)'와 수록곡 '타다이마(ただいま)(다녀왔어)' 등 총 2곡이 담긴다.
타이틀곡 '1~10, 1분 전 (9에서 멈췄어)'는 MJ가 직접 콘셉트를 제안한 것은 물론 작사와 작곡에도 참여한 곡이다. 자신의 음악적 색깔과 개성을 고스란히 녹여낸 만큼 솔로 아티스트로서 MJ의 새로운 면모를 확인할 수 있을 전망이다.
앞서 지난 1일 개최된 첫 솔로 팬미팅 '더 행아웃(The Hangout)'에서 해당 곡을 선공개한 MJ는 청량한 보컬과 경쾌한 에너지로 현장 팬들의 뜨거운 호응을 얻었다. 정식 음원 발매를 앞두고 라이브 무대를 통해 곡의 매력을 먼저 선보이며 기대감을 높였다.
수록곡 '타다이마(다녀왔어)'는 일본어 제목부터 색다른 분위기를 자아낸다. MJ의 탄탄한 가창력과 따뜻한 멜로디가 어우러진 곡으로, 타이틀곡과는 또 다른 감성으로 리스너들의 귀를 사로잡을 예정이다.
특히 MJ는 이번 '라잇..?'을 통해 아스트로 메인보컬을 넘어 솔로 보컬리스트이자 싱어송라이터로서 자신의 음악적 영역을 확장한다. 앨범 콘셉트 구상부터 타이틀곡 작사·작곡까지 직접 참여한 만큼 MJ만의 음악적 색깔과 한층 넓어진 역량을 어떻게 풀어냈을지 관심이 모인다.
한편 MJ의 첫 번째 싱글 앨범 '라잇..?'은 오는 19일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 발매된다.
moonddo00@newspim.com