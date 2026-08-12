강남서초교육지원청, 위기학생·지친 교사 함께 돌본다…'마음회복' 연수

AI 핵심 요약beta
- 강남서초교육지원청이 12일 중등교사 연수를 운영한다고 밝혔다.
- 신규·저경력 교사 우선으로 8월 28일과 9월 7일 진행한다.
- 학생 마음 읽기와 교사 마음 지키기로 정서 위기 대응을 높인다.
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교사 번아웃 예방·회복탄력성 강화도 지원
[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 서울 강남서초교육지원청은 교실에서 정서적 어려움을 겪는 학생에게 선제적으로 대응하고 교사의 회복탄력성을 높이기 위해 중등교원 대상 '2026 강남서초 중등교사 달(月)달한 만남 직무연수'를 운영한다고 12일 밝혔다.
이번 연수는 학생의 심리·정서적 위기를 조기에 발견하고 지도하는 역량을 높이는 동시에 교사 스스로 스트레스와 소진을 관리할 수 있도록 지원하기 위해 마련됐다. 서울시교육청이 추진하는 마음회복과 심리·정서 안전망 구축 정책을 학교 현장에 적용하는 데도 초점을 맞췄다.
강남서초교육지원청은 특히 학생의 정서적 어려움을 현장에서 처음 마주할 가능성이 높은 신규·저경력 교사를 우선 선발한다. 연수는 8월 28일과 9월 7일 두 차례 열리며 관내 중등교원을 대상으로 진행된다.
프로그램은 크게 '학생 마음 읽기'와 '교사 마음 지키기' 두 축으로 구성했다. 참가자에게 관련 도서를 미리 제공하고 실제 학교 현장의 사례를 강연과 연계해 실질적인 대응 방법을 익힐 수 있도록 했다.
첫 번째 연수는 28일 '학생 마음건강'을 주제로 열린다. 신선호 신원중학교 교장이 저서 '조용한 붕괴'를 토대로 학생들의 심리·정서 위기 신호를 파악하는 방법과 위기 유형별 소통 전략을 설명한다.
포스트 코로나 시대 학생들의 심리건강 문제를 살펴보고 정서·행동 위기를 겪는 학생의 유형에 따른 맞춤형 생활지도와 감정 코칭 방법도 다룬다. 학생과 교사가 모두 안정적으로 생활할 수 있는 교실을 만드는 방안도 함께 논의한다.
두 번째 연수는 다음 달 7일 교사의 마음건강에 초점을 맞춘다. 정신건강의학과 전문의인 하지현 건국대학교병원 교수가 저서 '스트레스는 어떻게 나를 바꾸는가'를 바탕으로 교직 스트레스를 관리하고 회복탄력성을 높이는 방법을 소개한다.
교사의 번아웃을 예방하고 심리적 방어력을 키우는 자기돌봄 전략도 다룬다. 안정된 교사의 정서를 기반으로 학생과 소통하는 생활지도 방법과 스트레스를 긍정적인 에너지로 전환해 교실에 적용하는 방법도 공유할 예정이다.
연수 참가 신청은 오는 14일까지 1차로 받는다. 교육지원청은 1차 접수가 끝난 뒤에도 현장 수요와 교원들의 참여 희망을 고려해 추가 신청을 받을 계획이다.
강남서초교육지원청은 이번 연수를 시작으로 학교 현장의 심리·정서 위기에 대응하기 위한 지원을 확대하고 교사가 안정적으로 교육활동에 집중할 수 있는 환경을 조성한다는 방침이다.
류장경 강남서초교육지원청 교육장은 "선생님의 지친 마음을 단단하게 돌보는 것이 곧 학교 현장의 안정과 학생들의 건강한 성장으로 이어지는 지름길"이라며 "선생님들이 교육적 열정을 잃지 않고 교실을 밝힐 수 있도록 든든한 버팀목이 되겠다"고 밝혔다.
jane94@newspim.com