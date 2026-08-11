주인 못 찾은 로또 당첨금 581억…미수령금 자동지급 도입

AI 핵심 요약beta
- 복권위가 11일 종이 로또 자동지급 제도를 의결했다
- 18일부터 페이코 등록 시 당첨 여부를 확인할 수 있다
- 미수령 당첨금 581억원 해소와 판매점 편의도 높인다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
로또 당첨 확인 못 해도 자동입금
[세종=뉴스핌] 김범주 기자 = 매년 수백억원씩 주인을 찾지 못했던 로또 당첨금을 자동으로 지급하는 제도가 도입된다. 판매점에서 산 종이 로또를 간편결제 앱에 등록해두면 당첨 여부를 알려주고, 당첨자가 지급기한까지 찾아가지 않은 돈은 자동으로 입금해주는 방식이다.
기획예산처 복권위원회는 제191차 복권위원회 전체회의에서 이 같은 내용이 담긴 '복권의 발행·관리 및 판매에 관한 지침 개정안' 등을 의결했다고 11일 밝혔다.
우선 오는 18일부터 판매점에서 구입한 종이 로또복권을 간편결제 앱 페이코에 등록하면 당첨 여부를 정기적으로 확인할 수 있다. 등록된 복권이 당첨됐는데도 당첨금을 찾아가지 않으면 지급기한 당일 자동으로 입금된다.
그동안 종이 로또는 인터넷으로 산 복권과 달리 구매자의 신원을 확인할 수 없었다. 당첨자가 당첨 여부를 확인하지 않거나 복권을 잊어버리면 지급개시일로부터 1년인 소멸시효가 지난 뒤 당첨금은 복권기금으로 돌아갔다.
실제 지난해 로또복권 미수령 당첨금은 581억원에 달했다. 미수령 당첨금 대부분은 1·2등과 같은 고액 당첨금이 아니라 4등 5만원과 5등 5000원에서 발생했다. 당첨 사실을 확인하지 않거나 당첨금을 찾아가지 않는 경우가 많았다는 분석이다.
다만 복권을 앱에 등록했다고 해서 곧바로 실물 복권 보관 의무가 사라지는 것은 아니다. 전자적으로 등록했더라도 실물 복권을 통한 지급 처리가 우선되기 때문에 당첨금 지급기한 전일까지는 실물 복권을 보관해야 한다. 자동지급은 지급기한까지 당첨금을 수령하지 않은 경우 이뤄진다.
복권위는 로또복권의 양적 성장에 맞춰 구매자와 판매점의 민원 사항을 분석해 제도 개선안을 마련했다고 설명했다. 구매 편의를 위해 전국 9500여개 로또판매점의 실시간 영업 정보를 네이버지도와 카카오맵에서 제공한다. 판매점 매출 증대를 위해 기업 경품용 연금복권 교환권을 5000원 이하 소액으로 한정하고 청소년 이용을 제한하는 조건으로 시범 도입한다.
조용범 기획처 차관은 "이번 제도개편이 복권 구매자들의 권익을 보호함과 아울러 취약계층 위주로 구성된 판매점의 매출 향상에도 기여함으로써 복권제도에 대한 국민들의 신뢰를 높이는 계기가 될 것"이라고 말했다.
wideopen@newspim.com