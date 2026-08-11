'토니상 6관왕' 박천휴, 프레인TPC와 전속계약

AI 핵심 요약beta
- 박천휴가 11일 프레인TPC와 전속계약을 체결했다.
- 그는 토니상 6관왕 ‘어쩌면 해피엔딩’을 쓴 작가다.
- 프레인TPC는 창작 활동 지원을 약속했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = '토니상 6관왕' 뮤지컬 작가 박천휴가 프레인TPC와 전속계약을 체결하고 새로운 도약에 나선다.
프레인TPC는 11일 "뮤지컬 작가 박천휴와 전속계약을 체결했다"라며 "앞으로도 그가 의미 있는 창작 활동을 이어갈 수 있도록 지원을 아끼지 않을 예정"이라고 밝혔다. 이어 "박천휴 작가에게 많은 관심과 따뜻한 응원을 부탁드린다"고 전했다.
박천휴는 뮤지컬 '번지점프를 하다', '어쩌면 해피엔딩', '일 테노레', '고스트 베이커리' 등의 집필과 작사를 맡은 창작가이자 연출가다. 작품성과 완성도를 인정받으며 한국 창작 뮤지컬의 대표 작가로 자리매김한 그는 주요 시상식에서도 꾸준히 성과를 거뒀다.
2013년 '더 뮤지컬 어워즈'에서 '번지점프를 하다'로 작곡·작사상을 수상했으며, 2018년 '한국뮤지컬어워즈'에서는 '어쩌면 해피엔딩'으로 극본·작사상을 받았다. 2025년에는 '일 테노레'로 '한국뮤지컬어워즈' 대상을 거머쥐며 창작 역량을 인정받았다.
특히 박천휴는 '어쩌면 해피엔딩'을 통해 국내를 넘어 글로벌 무대에서도 의미 있는 기록을 세웠다. 작품은 미국 대중문화계 최고 권위 시상식 중 하나인 '토니 어워즈'에서 10개 부문에 노미네이트됐으며, 작품상·극본상·작사·작곡상·연출상·남우주연상·무대디자인상 등 총 6개 부문에서 수상했다.
한국 창작자가 만든 창작 뮤지컬이 토니 어워즈에서 수상한 첫 사례라는 점에서 더욱 의미가 깊다. 국내 창작 뮤지컬의 작품성과 경쟁력을 세계 무대에 알린 성과로 평가받으며 박천휴의 이름을 글로벌 창작자로 각인시켰다.
이처럼 국내외에서 주목받으며 한국 뮤지컬의 새로운 역사를 쓴 박천휴는 프레인TPC와 손잡고 창작 활동의 새로운 출발을 알렸다. 전속계약 체결과 함께 공개된 사진 속 박천휴는 화이트 셔츠에 슈트를 매치한 깔끔한 스타일링으로 댄디한 분위기를 풍기며 앞으로 보여줄 행보에 대한 기대를 높였다.
한편 프레인TPC에는 김무열, 류승룡, 오정세, 이준 등이 소속돼 있다.
moonddo00@newspim.com