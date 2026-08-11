"잠실서 모터스포츠 즐겨볼까"…'토요타 가주 레이싱 익스피리언스 데이' 개최

AI 핵심 요약beta
- 한국토요타자동차가 11일부터 24일까지 커넥트투서 행사를 연다
- 토요타 가주 레이싱 체험과 GR86 전시를 선보인다
- 스페셜 메뉴와 미니카·시뮬레이터 이벤트도 운영한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = 한국토요타자동차는 오는 11일부터 24일까지 서울 잠실 소재 복합문화공간 '커넥트투'에서 고객 참여형 행사 '토요타 가주 레이싱 익스피리언스 데이'를 개최한다.
올해로 세 번째를 맞이하는 이번 행사는 ▲차량 전시 ▲레이싱 시뮬레이터 ▲미니카 레이싱 ▲굿즈 뽑기 머신 ▲슈퍼레이스 경기 생중계 등 다양한 참여형 콘텐츠가 마련돼 있다. 고객들이 '토요타 가주 레이싱(TOYOTA GAZOO Racing, TGR)'의 모터스포츠 철학과 운전의 즐거움을 친숙하게 경험할 수 있도록 기획됐다.
행사 기간에는 스포츠카 'GR86' 특별 전시를 비롯해 토요타 가주 레이싱의 역사와 철학, GR86의 주요 특징을 한눈에 살펴볼 수 있는 브랜드 콘텐츠를 만나볼 수 있다.
행사 기간 한정으로 TGR 스페셜 메뉴도 선보인다. 실제 토요타 가주 레이싱 월드 랠리 팀(TGR-WRT)이 즐겨 마시는 음료를 모티브로 한 TGR 챔피언스 스무디, 어린이 방문객을 위한 TGR 루키 스무디가 제공되며 영파머스 오재성 농부의 감귤잼을 활용한 제주 한라산 크로와상도 만나볼 수 있다. 제주 한라산 크로와상은 마스터 드라이버 '모리조(MORIZO)'가 직접 추천한 커넥트투의 스페셜 메뉴다.
TGR 스페셜 메뉴 구매 고객을 위한 다양한 이벤트도 운영된다. 'TGR 레이싱 시뮬레이터 게임'에서 상위 랩타임 20위를 기록한 참가자에게는 오는 22일 용인 스피드웨이에서 열리는 '2026 오네(O-NE) 슈퍼레이스 챔피언십' 경기 관람권(1인 2매)이 증정된다. 이와 함께 TGR 컬렉션, 미니카 등 다양한 굿즈를 받을 수 있는 뽑기 머신 이벤트도 진행된다.
또한 15~16일과 22~23일에는 직접 조립한 미니카로 레이스를 펼치는 'TGR 미니카 조립 클래스 및 레이싱'이 진행된다. 참가 신청은 커넥트투 네이버 예약 페이지를 통해 선착순으로 가능하며, 유료로 운영된다.
22일에는 커넥트투에서 2026 오네(O-NE) 슈퍼레이스 챔피언십 5라운드 경기를 생중계하며, 방문객들이 현장의 열기를 함께 즐길 수 있는 단체 관람도 준비돼 있다.
이병진 한국토요타자동차 부사장은 "이번 토요타 가주 레이싱 익스피리언스 데이를 통해 더 많은 고객들이 토요타 가주 레이싱의 철학과 모터스포츠가 선사하는 운전의 즐거움을 직접 느껴보시길 바란다"고 했다.
flurry327@newspim.com