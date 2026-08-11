삼성SDI, GM 합작법인 단독 전환…EV·ESS 복합거점으로 재편

AI 핵심 요약beta
- 삼성SDI가 11일 GM과의 배터리 합작법인을 단독법인으로 전환했다.
- GM 지분 49.99%를 사들여 북미 첫 단독 배터리 생산거점을 확보했다.
- 차세대 EV 배터리 협력은 유지하고 ESS 생산도 함께 추진한다.
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차세대 EV 배터리 공동개발은 지속…ESS 수요까지 대응
[서울=뉴스핌] 김지헌 기자 = 삼성SDI가 미국 제너럴모터스(GM)와 추진해온 배터리 합작법인을 단독법인으로 전환한다. GM과 차세대 전기차용 배터리 개발 협력은 이어가되 향후 생산거점은 전기차(EV)와 에너지저장장치(ESS) 수요를 함께 대응하는 복합공장으로 운영한다는 계획이다.
삼성SDI는 11일 이사회를 열고 GM과의 합작법인(JV)인 'SDI-GM 시너지셀즈 홀딩스'에 대한 합작투자계약을 종료하기로 결정했다고 공시했다.
삼성SDI는 GM이 보유한 합작법인 지분 49.99%를 전량 인수해 지분율을 기존 50.01%에서 100%로 높일 예정이다. 지분 인수가 완료되면 법인명은 '삼성SDI 시너지셀즈홀딩스'(가칭)로 변경하고 삼성SDI 단독법인으로 운영한다. 이에 따라 삼성SDI는 북미 지역 첫 단독 배터리 생산거점을 확보하게 된다.
해당 법인은 삼성SDI와 GM이 지난 2024년 미국 인디애나주 뉴칼라일에 약 35억달러를 투자해 설립한 배터리 생산법인이다. 당초 2027년 양산을 목표로 연산 27기가와트시(GWh) 규모의 공장을 건설하고 향후 생산능력을 36GWh까지 확대할 계획이었다.
삼성SDI 관계자는 "GM과는 차세대 전기차용 배터리 개발 협력을 지속할 예정"이라며 "합작법인 단독 전환 이후에는 전기차용뿐 아니라 ESS용 배터리까지 생산해 북미 시장 수요 변화에 탄력적으로 대응할 계획"이라고 말했다.
heoneykim@newspim.com