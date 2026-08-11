'PC게임 호조' 엔씨, 2분기 영업익 1739억원...…전년비 1053% 증가

AI 핵심 요약beta
- 엔씨가 2026년 2분기 매출 7705억원, 영업익 1739억원을 냈다.
- PC게임 매출 3438억원이 실적을 이끌었고 분기 최대를 기록했다.
- 해외매출이 52%로 늘었고 게임스컴 2026에 참가한다.
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[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 엔씨가 2026년 2분기 연결기준 매출 7705억원, 영업이익 1739억원을 기록했다. 매출과 영업이익은 전년 동기 대비 각각 101%, 1053% 상승했다.
실적 성장은 PC 게임이 주도했다. PC 게임 매출은 3438억원으로 분기 최대를 기록했다. 리니지 클래식이 1855억원을 올렸으며 출시 후 140일간 누적 매출은 2691억원에 달했다. 리니지 리마스터는 전분기 대비 18% 성장했다.
모바일 게임 매출은 1853억원으로 전분기 대비 소폭 상승했다. 리니지M은 4% 성장했다.
모바일 캐주얼 사업은 1697억원의 매출을 기록했다. 글로벌 모바일 게임 플랫폼 저스트플레이가 처음 연결 편입되면서 전체 매출의 22%를 차지하게 됐다.
지역별로는 한국 48%, 아시아 25%, 북미·유럽 27%의 매출 비중을 보였다. 해외 매출이 전체의 52%를 차지하며 국내를 넘어섰고 4분기 연속 증가 추세를 이어가고 있다.
엔씨는 8월 26일 독일 쾰른에서 개막하는 글로벌 게임쇼 '게임스컴 2026'에 참가해 아이온2, 신더시티, 프로젝트 본파이어 등 신작을 선보일 예정이다.
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