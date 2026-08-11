삼성SDI, GM과 차세대 각형 배터리 개발

AI 핵심 요약beta
- 삼성SDI가 11일 GM과 각형 배터리 공동개발 협약을 맺었다.
- 양사는 고에너지밀도·급속충전 기술을 적용한 배터리를 개발한다.
- 삼성SDI는 시너지셀즈를 단독 거점으로 바꾸고 ESS도 생산한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
북미 생산거점, 전기차뿐 아니라 ESS 생산라인도 구축
[서울=뉴스핌] 김지헌 기자= 삼성SDI가 제너럴모터스(GM)와 차세대 전기차용 각형 배터리를 공동 개발한다.
삼성SDI는 GM과 차세대 전기차용 각형 배터리 공동 선행개발 프로젝트를 위한 협약(JDA)을 체결했다고 11일 밝혔다.
양사는 삼성SDI의 고에너지밀도와 급속충전 기술 등을 적용한 각형 배터리를 공동 개발할 예정이다. 개발 제품은 향후 GM의 차세대 전기차 모델에 탑재될 전망이다.
이와 함께 삼성SDI는 GM과 설립한 합작법인 '시너지셀즈'의 GM 보유 지분 49.99% 전량을 인수하기로 했다. 이에 따라 시너지셀즈는 삼성SDI의 북미 첫 단독 배터리 생산거점으로 전환된다.
삼성SDI는 해당 공장에서 GM과 공동 개발하는 차세대 전기차용 각형 배터리를 비롯해 ESS용 배터리 생산라인도 함께 구축한다. 전기차 시장 성장세 둔화와 북미 ESS 수요 확대 등 시장 변화에 맞춰 생산라인 활용도를 높이겠다는 전략으로 풀이된다.
삼성SDI 관계자는 "이번 결정은 시장 변화를 반영하는 한편 GM과 전략적 협력 관계를 이어가기 위한 것"이라며 "해당 공장에서 미래 전기차 시대를 위한 양사의 공동 노력을 지속하는 동시에 미국 ESS 수요에도 적극 대응할 것"이라고 말했다.
heoneykim@newspim.com