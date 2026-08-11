강미애 세종교육감 "'수능 100일' 차분히 실력 다져야"

AI 핵심 요약beta
- 세종시교육청이 11일 수능 100일 앞두고 응원했다.
- 강미애 교육감은 수험생에 차분한 준비를 당부했다.
- 시교육청은 진학지도와 시험장 지원에 나선다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 세종시교육청이 2027학년도 대학수학능력시험을 100일 앞두고 수험생과 학부모, 교직원에게 응원과 감사의 메시지를 전했다.
시교육청은 오는 11월 19일 치러지는 2027학년도 수능을 앞두고 강미애 교육감 명의의 응원 서한문을 교육청과 각급 학교 홈페이지에 게시했다고 11일 밝혔다.
이번 서한문은 강 교육감 취임 이후 수험생들에게 처음 전하는 응원 메시지로, 수능을 앞둔 수험생들의 불안과 부담을 덜고 남은 100일을 차분하게 준비할 수 있도록 격려했다.
강 교육감은 수험생들을 '이 도시와 함께 성장한 세대'라고 표현하며 그동안 쌓아온 배움의 시간이 결코 가볍지 않다고 강조했다.
특히 "남은 100일은 새로운 것을 더하기보다 이미 쌓아 온 실력을 단단히 다지는 시간"이라며 조급해하기보다 자신을 믿고 하루하루를 차분하게 채워가길 당부했다.
또 충분한 수면과 규칙적인 생활을 통해 건강을 우선 챙기고, 다른 사람과 비교하기보다 자신의 속도와 리듬을 지키는 것이 중요하다고 강조했다.
수험생 곁에서 함께해 온 교원과 학부모, 가족들에게도 감사의 뜻을 전했다. 이들의 응원과 격려가 수험생들에게 큰 힘이 될 것이라는 메시지도 함께 담았다.
시교육청은 수능일까지 각 학교의 진학지도를 지원하고 수험생들이 안정적인 환경에서 시험에 집중할 수 있도록 시험장 준비와 안전관리 등 수능 시행 지원에도 힘쓸 계획이다.
강 교육감은 "수험생 여러분이 이 도시와 함께 성장해 왔듯, 이 도시도 여러분의 100일을 함께 걷겠다"며 "세종교육가족 모두가 여러분의 노력과 꿈을 응원하며, 마지막까지 자신을 믿고 최선을 다해 주길 바란다"고 말했다.
vincent977@newspim.com