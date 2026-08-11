'무주반딧불축제' 내달 4~12일 개최…생태환경축제 새단장

AI 핵심 요약beta
- 무주군이 11일 무주반딧불축제 30주년 계획을 밝혔다
- 축제는 9월 4일 전야제 시작으로 12일까지 열린다
- 외국인 서비스·3무 정책·체험행사도 대폭 강화했다
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1000석 글로벌 푸드존 조성…일회용품·바가지요금·안전사고 '3무' 강화
[무주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 무주군은 대표 생태환경축제인 무주반딧불축제가 30주년을 맞아 자연과 사람, 지역과 세계를 잇는 축제로 새롭게 펼쳐진다고 11일 밝혔다.
무주반딧불축제위원회는 이날 기자간담회를 열고 제30회 축제의 주요 방향과 프로그램을 공개했다. 올해 축제는 오는 9월 4일 전야제를 시작으로 5일 개막식, 12일까지 9일간 무주예체문화관과 등나무운동장, 반딧불이 서식지 일원에서 열린다.
30주년을 맞아 반딧불축제의 역사를 살펴볼 수 있는 상설 전시공간이 마련된다.
외국인 방문객을 위한 전용 안내데스크에서 영어, 일본어, 베트남어 등 다국어 서비스를 제공하고 반딧불이 신비탐사에는 외국인 전용 버스를 운영한다. 반딧불이 주제관에는 외국인과 장애인을 위한 패스트트랙도 도입한다.
축제는 '일회용품 없는 축제, 바가지요금 없는 축제, 안전사고 없는 축제'를 목표로 3무 정책도 강화한다. 다회용기 사용을 축제장뿐 아니라 읍면 천원국수 식당까지 확대하고 운영 인력과 수거 부스를 늘린다.
예체문화관 주차장에는 1000석 규모의 글로벌 푸드존을 조성해 1만5000원 이하의 무주식(食)과 세계 음식, 간식, 음료 등을 제공한다.
탄소중립 친환경 부스에서는 친환경 실천 서약, 투명 페트병 분리배출, 폐건전지 수거·교환, 다회용기 사용 인증 이벤트 등을 진행한다.
대표 프로그램인 '반딧불이 신비탐사'는 반딧불이 출현 시기에 맞춰 상설화됐으며 축제 기간 총 9회 운영된다. 가족 체류형 프로그램인 '1박 2일 생태탐험'은 총 10회 진행하고 반디 캠핑도 9월 12일 마련한다.
반딧불이 주제관은 기존보다 약 5배 규모로 확대해 P1주차장에 조성한다. 살아있는 반딧불이의 생애를 비롯해 장수풍뎅이, 메뚜기, 나비 등 22종의 곤충을 만나볼 수 있다.
이밖에 글로벌 퍼레이드, 물벼락 페스티벌, 드론·낙화·불꽃놀이·레이저 등을 활용한 '반디 빛의 향연', 반딧불이 가요제와 동요제, 금·토요일 반디콘서트 등 다양한 프로그램이 운영된다.
박찬주 무주반딧불축제위원장은 "30주년을 맞아 생태환경축제와 3무 축제의 정체성을 확실히 보여드리겠다"고 말했다.
황인홍 무주군수는 "30회 축제다운 연륜과 감성은 물론 온 가족이 즐길 수 있는 다양한 프로그램을 준비했다"며 "9월 4일부터 12일까지 무주를 찾아 축제의 감동을 만끽하시길 바란다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com