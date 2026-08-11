순창군 행복순창몰 할인행사…농특산물 소비 촉진

AI 핵심 요약beta
- 순창군이 11일 행복순창몰 할인행사를 마련했다.
- 군은 21일까지 신규회원 2000포인트를 지급했다.
- 전 품목 3000원 할인으로 소비 확대를 노렸다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[순창=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 순창군이 여름 휴가철을 맞아 지역 농특산물의 온라인 판로 확대와 소비 활성화를 위한 특별 할인행사를 마련했다고 11일 밝혔다.
순창군은 지역 농특산물 온라인 쇼핑몰인 '행복순창몰'에서 오는 21일까지 할인행사를 진행한다. 행사 예산이 모두 소진될 경우 조기에 종료될 수 있다.
행사 기간 신규 가입 회원에게는 선착순 1000명까지 2000포인트를 지급한다. 또 행복순창몰 입점업체의 전 품목을 대상으로 선착순 4000건에 건당 3000원의 할인 혜택을 제공한다.
행복순창몰에서는 고추장과 장류를 비롯해 쌀, 잡곡, 과일, 건강식품 등 순창에서 생산된 다양한 농특산물을 온라인으로 구매할 수 있다.
군은 이번 행사를 통해 여름 휴가철 소비를 촉진하고 지역 농가의 판로 확대와 소득 증대에도 도움이 될 것으로 기대하고 있다.
군 관계자는 "이번 할인행사를 통해 많은 소비자들이 순창의 우수한 농특산물을 부담 없이 만나보길 바란다"며 "앞으로도 다양한 할인과 홍보를 통해 지역 농특산물 소비 확대와 지역경제 활성화에 힘쓰겠다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com