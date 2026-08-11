'전주비빔밥축제' 10월 덕진공원서 개최…시민 참여형 축제로 새단장

AI 핵심 요약beta
- 전주시는 11일 전주비빔밥축제를 덕진공원으로 옮겼다
- 축제는 10월 2일부터 4일까지 덕진공원서 열린다
- 시민 참여형 프로그램으로 전주 자연과 문화를 살린다
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대형비빔퍼포먼스·비빔퍼레이드 등 참여 콘텐츠 확대…덕진권 관광 활성화
[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 전주시가 대표 미식축제인 전주비빔밥축제의 개최 장소를 덕진공원으로 옮기고 시민과 관광객이 직접 참여하는 축제로 새롭게 선보인다고 11일 밝혔다.
전주시는 오는 10월 2일부터 4일까지 3일간 전주덕진공원에서 '2026 전주비빔밥축제'를 개최한다.
올해 축제는 기존 월드컵경기장의 대형 시설 중심 운영에서 벗어나 덕진공원의 자연경관과 수변 공간, 연화정 일대를 활용하는 방식으로 운영된다.
시는 대형 무대 설치를 최소화해 예산을 절감하는 동시에 전주의 자연과 문화를 축제 공간으로 활용할 계획이다.
덕진공원은 덕진호와 연꽃, 음악분수, 연화교, 연화정도서관 등 자연과 문화가 어우러진 전주의 대표 명소다. 시비와 전봉준 장군상, 시민 갤러리 등 역사적 의미를 지닌 공간도 갖춰 전주의 과거와 현재를 연결하는 축제 장소로 활용할 수 있다는 판단이다.
특히 야간경관과 연계한 콘텐츠 운영으로 축제의 볼거리를 확대하고 한옥마을에 집중된 관광객을 덕진권으로 분산해 지역경제 활성화에도 기여할 것으로 기대된다.
축제 프로그램도 공연 중심에서 시민 참여형 콘텐츠 중심으로 개편한다. 대형비빔퍼포먼스, 비빔퍼레이드, 전국 팔도비빔밥, 어린이 비빔체험, 맛클래스, 전주마켓, 유네스코 창의도시존 등 남녀노소가 직접 참여할 수 있는 프로그램을 운영한다.
lbs0964@newspim.com