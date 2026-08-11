영등포구, 16일까지 '소아암 환아 완치·꿈 응원' 전시회

AI 핵심 요약beta
- 서울 영등포구가 11일 소아암 어린이 꿈 공모전 전시를 열었다.
- 오는 16일까지 영등포아트스퀘어서 수상작을 무료 전시한다.
- 인식개선 캠페인과 응원 메시지 참여 프로그램도 운영한다.
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[서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울 영등포구는 한국백혈병어린이재단과 손잡고 오는 16일까지 영등포아트스퀘어에서 '제11회 소아암 어린이 꿈 공모전' 수상작 전시회를 연다고 11일 밝혔다. 이 공모전은 한국백혈병어린이재단이 지난 2016년부터 소아암 어린이들의 완치와 꿈을 응원하기 위해 매년 이어온 행사다.
전시회는 'Brave Enough, 나답게 빛나는 용기'를 주제로 전국 소아암 환아·완치 청소년들이 직접 제작한 그림, 사진, 글 작품을 선보인다. 작품 속에는 힘든 치료와 낯선 검사 앞에서도 희망을 잃지 않고 병을 이겨내는 아이들의 용기 있는 순간들이 담겨 있다.
전시와 함께 소아암에 대한 인식을 개선하고 따뜻한 공감대를 형성하기 위한 프로그램도 운영한다. 소아암 인식개선 캠페인부터 재단 소개, 응원 메시지 작성 등 관람객이 직접 참여할 수 있는 프로그램도 있다.
지난 8일 어린이들과 가족, 후원자가 함께한 시상식에는 배우 박보검이 후원자로 참석했다. 전시는 매일 오전 10시부터 오후 6시까지 영등포아트스퀘어에서 누구나 무료로 관람할 수 있다.
조유진 영등포구청장은 "구민의 삶에 온기를 전하고, 사회적 가치를 나눌 수 있는 문화예술 프로그램을 지속적으로 확대해 나가겠다"고 전했다.
한편 일상 속 생활 불편부터 정책 제안, 아이디어까지 영등포구와 관련된 내용이라면 무엇이든지 '구청장 직통 구민소통폰'(010-6400-8450)으로 전달할 수 있다.
kh99@newspim.com