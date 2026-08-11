'수능 D-100' 오석진 대전교육감 "자신을 믿고 끝까지 최선"

AI 핵심 요약beta
- 대전시교육청은 11일 수능 D-100 응원에 나섰다.
- 오석진 교육감은 충남고를 찾아 학생들을 격려했다.
- 원서접수·시험운영 지원도 강화하며 준비했다.
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[대전=뉴스핌] 박정하 기자 = 대전시교육청이 오는 11월 19일 치러지는 2027학년도 대학수학능력시험 100일 앞두고 수험생 응원과 수능 준비 지원에 나섰다.
교육감이 직접 학교 현장을 찾아 학생들을 격려하고 원서접수부터 시험 시행까지 수능 전 과정을 차질 없이 뒷받침해 수험생들이 학업에 집중할 수 있도록 지원하고 있다.
11일 시교육청에 따르면 수능 D-100인 이날 오석진 교육감 응원 서한문과 영상을 공개하고 학교 현장을 방문해 수험생과 교직원을 격려했다.
수능까지 남은 100일은 새로운 내용을 무리하게 시작하기보다 기존 학습 내용을 체계적으로 정리하고 자신만의 학습 리듬을 유지하는 것이 중요하다고 시교육청은 조언했다.
오 교육감은 이날 오전 충남고등학교를 방문해 3학년 학생들을 직접 만나 응원의 메시지를 전했다. 이어 교직원들과 간담회를 열고 수험생 지도와 수능 준비 과정에서 겪는 현장의 의견을 청취하고 교직원들의 노고에 감사의 뜻을 전했다.
시교육청은 수험생들이 안정적인 환경에서 수능을 준비할 수 있도록 원서접수부터 시험 시행까지 전 과정에 대한 지원도 강화하고 있다.
최근에는 2027학년도 수능 응시원서 접수 업무처리지침 설명회를 열고 학교 담당자를 대상으로 올해 변경 사항과 주요 유의사항을 안내했다. 이를 통해 원서접수가 정확하고 공정하게 이뤄질 수 있도록 학교 현장의 업무를 지원했다.
수능이 안전하고 공정하게 시행될 수 있도록 시험장 운영계획을 수립하고 시험장 시설과 방송설비를 점검, 감독관 교육과 관계기관 협조체계를 구축하는 등 시험 시행에 필요한 준비를 차질 없이 추진하고 있다.
오 교육감은 "남은 100일은 자신을 믿고 한 걸음씩 나아가는 시간"이라며 "조급함보다는 꾸준함을, 불안함보다는 자신감을 선택하길 바란다"고 당부했다.
이어 "대전교육은 학생 한 사람 한 사람의 꿈이 실현될 수 있도록 학교와 함께 끝까지 동행하겠다"며 "여러분의 오늘이 내일의 가능성이 될 수 있도록 늘 곁에서 응원하겠다"고 말했다.
vincent977@newspim.com