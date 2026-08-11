부산시의회, 의원연구단체 '부산역' 출범 준비…정책 공부모임 띄운다

AI 핵심 요약beta
- 부산시의회가 10일 의원연구단체 부산역 출범을 준비했다.
- 부산역은 11명 의원이 참여해 정책 대안 연구를 논의했다.
- 9월부터 스터디와 간담회로 연구활동을 본격화한다.
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정책 대안 행정 사무감사 등 반영
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시의회가 지역 현안을 함께 연구하고 실질적 정책 대안을 찾기 위한 의원연구단체 '부산역' 출범을 준비하고 있다.
시의회 의원연구단체(가칭) '부산역'은 지난 10일 시의회 회의실에서 소속 의원들이 참석한 가운데 연구 활성화 방안을 논의하는 사전 간담회를 개최했다고 11일 밝혔다.
이번 간담회는 의회 운영위원회의 연구단체 등록 심의에 앞서 연구 방향과 실행 과제를 점검하기 위해 마련했다.
'부산역'은 운영위 심의를 거쳐 명칭을 확정한 뒤 정식 등록 절차를 밟고, 9월 회기부터 본격 활동에 나설 예정이다.
'부산역'은 부산시민이 행복할 수 있도록 역할을 하는 모임이라는 의미를 담았으며, 제10대 부산시의회 기획재경·행정문화·건설교통·해양도시안전 등 4개 상임위원회 소속 의원 11명이 참여했다. 참여 의원은 김태효, 배관구, 김태희, 강영두, 한갑용, 송우현, 최홍찬, 하은미, 견미령, 최은영, 성현달 의원이다.
연구단체는 개별 의원의 질의나 단편적 감시에 그치지 않고, 공동 연구를 통해 의정 전문성을 높이고 정책 대안을 마련하겠다는 목표를 세웠다. 이날 간담회에서는 재개발·재건축 등 주택정비, 고립·은둔 청년과 노인 돌봄, 청년 문화예술과 버스킹 활성화, 도시균형발전, 탄소중립을 위한 도시숲 수종 변경, 예·결산 심사 강화 등이 주요 의제로 제시됐다.
참석 의원들은 연구가 특정 분야에 치우치지 않도록 먼저 공통 기반 학습을 진행한 뒤 세부 분야로 논의를 넓히기로 했다. 첫 공동 연구 과제로는 재개발·재건축 등 주택정비 분야 전문가 초청 스터디를 추진하기로 의견을 모았다.
'부산역'은 9월 스터디를 시작으로 전문가 정책 간담회, 현장 방문, 공청회 등을 이어갈 계획이다. 도출한 대안은 5분 자유발언, 조례 제·개정, 행정사무감사, 예·결산 심사 등에 반영한다는 방침이다.
의회 안팎에서는 이번 연구단체가 초선 의원을 포함한 참여 의원들의 정책 역량을 높이고 부산시 행정에 대한 견제와 대안 제시 기능을 강화하는 계기가 될 것으로 보고 있다.
ndh4000@newspim.com