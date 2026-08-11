[MLB] 가을야구 9월 30일 시작…월드시리즈 10월 24일부터

AI 핵심 요약beta
- MLB가 11일 2026년 포스트시즌 일정을 확정했다.
- 와일드카드시리즈는 9월 30일 시작해 10월 2일까지 열린다.
- 월드시리즈는 10월 24일 개막해 10월 31일 끝난다.
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[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 2026년 미국프로야구 메이저리그(MLB) 포스트시즌 일정이 확정됐다. 9월 30일(한국시간) 막을 올려 10월 한 달간 '가을 야구' 혈투를 벌인다.
MLB 사무국은 11일 2026시즌 포스트시즌 확정 일정을 발표했다. 양대 리그(AL·NL) 총 12개 팀이 가을 잔치에 초대를 받는다. 지구 우승 3개 팀과 와일드카드 3개 팀이 출전권을 거머쥔다.
시작은 9월 30일부터 10월 2일까지 열리는 3전 2승제 와일드카드시리즈(WC)다. 지구 우승 팀 중 승률 상위 2개 팀(1, 2번 시드)은 디비전시리즈(DS)로 직행한다. 남은 지구 우승 1개 팀(3번 시드)과 와일드카드 3개 팀(4~6번 시드)이 WC에서 맞붙는다. 상위 시드 팀이 3경기를 모두 홈에서 개최한다.
5전 3승제 디비전시리즈(DS)는 10월 4일 시작해 최장 10월 11일까지 열린다. 1~2차전과 5차전은 상위 시드 팀 홈에서 펼쳐진다. 승자끼리 맞붙는 리그 챔피언십시리즈(LCS·7전 4승제)는 10월 12일 내셔널리그(NLCS), 13일 아메리칸리그(ALCS) 순으로 개막한다.
대망의 월드시리즈(WS·7전 4승제) 1차전은 10월 24일 열린다. 정규시즌 승률이 더 높은 팀이 1~2, 6~7차전을 홈으로 불러들인다. 7차전까지 갈 경우 현지 시간 기준 핼러윈인 10월 31일(한국시간 11월 1일) 최종 왕좌의 주인이 가려진다.
10일 현재 AL에서는 탬파베이 레이스, 시카고 화이트삭스, 휴스턴 애스트로스가 지구 1위를 달리고 있다. NL에서는 애틀랜타 브레이브스, 밀워키 브루어스, 로스앤젤레스 다저스가 선두다.
psoq1337@newspim.com