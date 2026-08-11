경기도, 도내 11개 도서관서 '독서캠프' 11월까지 운영

AI 핵심 요약beta
- 경기도가 11일까지 11개 도서관 독서캠프를 운영한다.
- 독서와 체험을 결합해 몰입독서와 놀이를 진행했다.
- 경기도서관은 독서문화 프로그램을 확대하겠다고 했다.
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[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도는 도민들이 도서관에서 독서와 다채로운 체험을 함께 즐길 수 있는 '독서캠프'를 오는 11월까지 도내 11개 도서관에서 순차 운영한다고 11일 밝혔다.
도에 따르면 독서캠프는 독서와 체험을 결합한 참여형 프로그램으로 도서관별 특성에 맞춰 몰입형 독서, 창작, 놀이 활동 등이 다채롭게 펼쳐진다.
앞서 지난 7월 31일부터 8월 10일까지 안양·여주·양주·수원·안산 등 5개 도서관에서 독서캠프가 개최됐다. 지난 10일 안산 와동교육도서관에서는 텐트 몰입독서, 경찰과 도둑 놀이, 페이스페인팅, 필사 체험 등 하루 동안 즐기는 전일형 프로그램이 진행돼 호응을 얻었다.
8월에도 이색 행사가 계속된다. 오는 13일 광명시 하안도서관에서는 소등 후 조명을 활용한 '암흑독서'가 열리며 17일 용인시 중앙도서관에서는 '조립된 취향·수집된 문장' 프로그램이 마련된다. 이어 9월 파주시 문산도서관, 10월 가평군 한석봉도서관 및 화성시립다원이음터도서관, 11월 성남시 복정도서관에서 독서캠프가 차례로 이어진다.
참여 일정과 신청 방법 등 상세한 내용은 시군 도서관 및 경기도서관 누리집 내 '경기도 독서문화진흥' 게시판에서 확인할 수 있다.
경기도서관은 독서캠프에 앞서 지난 7월 26~27일 무박 2일간 도민 100명이 참여한 '잠들지 않는 경기도서관' 행사를 성황리에 마치기도 했다.
윤명희 경기도서관장은 "독서캠프는 조용히 책만 읽는 도서관의 고정관념을 깨고 책과 놀이가 어우러지는 문화공간임을 보여주는 행사"라며 "도민들이 도서관을 친숙하게 찾을 수 있도록 독서문화 프로그램을 지속 확대하겠다"고 전했다.
1141world@newspim.com