메인비즈협회, 테크핀레이팅스와 회원사 신용평가 지원 협약

AI 핵심 요약beta
- 메인비즈협회와 테크핀레이팅스가 7일 협약했다
- 회원사 신용평가 수수료 우대와 전담창구를 운영한다
- 연말까지 경영진단보고서를 무상 제공하기로 했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = 메인비즈협회(한국경영혁신중소기업협회, 회장 김명진)와 더존비즈온의 핀테크 전문 계열사 테크핀레이팅스(대표 옥형석)는 지난 7일 더존을지타워에서 회원사의 기업신용평가 비용 부담을 완화하고 금융 접근성을 높이기 위한 업무협약을 체결했다고 11일 밝혔다.
협약에 따라 양 기관은 ▲회원사 전용 랜딩페이지 및 전담창구 운영 ▲기업신용평가 등급확인서 수수료 우대 ▲공동사업 발굴 및 서비스 홍보 ▲기타 상호 협력사항 이행 등을 추진하며 긴밀한 협력체계를 구축해 나갈 예정이다.
특히 테크핀레이팅스는 메인비즈협회 회원사에게 연말까지 기업경영진단보고서 무상 제공 혜택을 제공한다. 이후에는 회원사 할인 혜택을 적용해 경영 및 행정 비용 부담을 줄여나갈 계획이다.
메인비즈협회 권영학 상근부회장은 "이번 협약이 협회 회원사의 기업신용평가 비용 부담을 완화하고, 신용평가와 경영진단 서비스를 보다 편리하게 활용하는 데 실질적인 도움이 되기를 기대한다"며 "앞으로도 회원사가 경영 활동에 전념할 수 있도록 실효성 있는 지원 서비스를 지속적으로 발굴하고, 다양한 분야에서 상생 협력을 확대해 나가겠다"고 밝혔다.
tack@newspim.com