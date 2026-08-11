강원·충북 청년들 '성별균형' 정책 직접 만든다…지역 공론장 운영

AI 핵심 요약beta
- 성평등가족부가 11일 강원·충북을 선정했다.
- 9월부터 지역 청년 공론장을 운영한다.
- 청년이 의제 발굴·정책 대안 제시했다.
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충북 청년 40여명 기획부터 참여…지역 정책 연계
[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 성평등가족부와 한국양성평등교육진흥원은 '2026년 청년세대 성별균형 지역 공론장 운영' 협력기관으로 강원특별자치도와 충북여성재단을 선정하고 9월부터 지역 청년이 참여하는 공론장을 운영한다고 11일 밝혔다.
이번 사업은 청년세대의 성별균형 논의를 지역으로 확대하기 위해 마련됐다. 지역별 현안과 인구구조 및 성별 인식 등 서로 다른 사회·경제적 환경을 고려해 지역 청년들이 직접 의제를 찾고 정책 대안을 제시하는 방식이다.
강원특별자치도는 오는 10월 '강원 청년 젠더공감 라운지, 모두의 대화'를 개최한다.
도내 청년센터와 협력해 20·30대 청년 50여명이 참여한다. 참여형 강연과 분과 토론을 통해 성별에 따라 서로 다르게 경험할 수 있는 일상의 문제를 공유하고 지역사회의 개선 방안을 논의할 예정이다.
토론 결과를 토대로 청년들이 일상에서 함께 실천할 수 있는 '성별공감 실천 약속'도 마련한다.
충북여성재단은 9월부터 11월까지 '밸런스 충북 : 청년 공론장'을 운영한다.
충북 생활권 청년 40여명이 공론장 기획 단계부터 실제 운영까지 전 과정에 참여한다. 청년들은 일상생활과 지역 현안에서 성별균형과 관련한 의제를 직접 발굴한다. 토론을 통해 나온 제안은 구체화해 지역사회 정책과 연계할 계획이다.
두 기관은 지난달 14일부터 31일까지 진행된 공모와 심사위원회 심사를 거쳐 협력기관으로 선정됐다. 선정된 기관에는 사업계획에 따라 최대 1000만원의 운영비가 지원된다.
성평등가족부는 올해 강원과 충북에서 공론장을 시범 운영한 뒤 사업 성과와 지역별 수요를 살펴 참여 지역을 확대하는 방안을 검토할 예정이다.
이경숙 성평등가족부 성평등정책실장은 "이번 공론장을 통해 지역 청년들이 서로 다른 경험과 생각을 나누고 직접 정책 대안을 만들어 가는 참여 경험을 넓히는 한편, 지역의 성평등 문화를 청년들이 주도적으로 만들어 갈 수 있도록 지원해 나가겠다"고 전했다.
jane94@newspim.com