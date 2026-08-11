삼양라운드스퀘어 '번트', 오리지널 시리즈 2편 잇달아 공개

AI 핵심 요약beta
- 삼양라운드스퀘어가 11일 번트 시리즈 2편을 공개했다.
- 번트는 매운맛으로 도전과 진짜 모습을 끌어내는 브랜드다.
- Fire or Fired는 미국 6개 도시를 담아 순차 공개한다.
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[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 삼양라운드스퀘어의 매운맛 콘텐츠 브랜드 '번트(BURNT)'가 유튜브 공식 채널을 통해 오리지널 시리즈 'Can you handle the Burn'과 'Fire or Fired'를 잇달아 공개하며 콘텐츠 라인업을 강화했다고 11일 밝혔다.
번트는 삼양라운드스퀘어가 존맛(JOHNMAAT) 채널을 새단장해 지난 5월 선보인 채널로, 매운맛을 즐기는 소비자를 위한 '스파이시 미디어 하우스'를 표방한다. 앞서 첫 오리지널 시리즈 '스파이시 블라인드 데이트'를 공개해 좋은 반응을 얻은 바 있다.
이번에 공개한 두 시리즈 중 'Can you handle the Burn'은 브리튼즈 갓 탤런트 골든버저 수상팀, 국내 최고 남성 중창단 등 각 분야 최정상급 프로들이 극한의 매운맛 앞에서 자신의 기량을 발휘할 수 있는지 시험하는 콘텐츠다. 태권도 편에 이어 중창단·탁구·사격 편이 차례로 공개된다.
'Fire or Fired'는 삼양라운드스퀘어 PD 토니가 뉴욕, 내슈빌, LA 등 미국 6개 도시의 매운맛 문화를 직접 경험하는 여정을 담은 시리즈로, 총 8회 분량이 1일 뉴욕편을 시작으로 순차 공개된다.
삼양라운드스퀘어 관계자는 "번트는 매운맛을 사람들의 도전과 진짜 모습을 끌어내는 보편적 경험으로 해석하는 콘텐츠 브랜드"라며 "앞으로도 번트를 통해 글로벌 팬들과의 공감대를 넓히고 새로운 팬덤을 만들어가겠다"고 말했다.
fineview@newspim.com