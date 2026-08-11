남부발전, 방학 중 취약계층 아동 식사 지원…3000만원 후원

AI 핵심 요약beta
- 한국남부발전이 10일 취약계층 아동 식사비 3000만원을 지원했다.
- 남부발전은 세이브더칠드런과 후원식을 열고 기부금을 전달했다.
- 부산 지역아동센터 6곳에 식사 지원해 돌봄 공백을 줄였다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
아동 돌봄 공백 해소·건강한 성장 지원
전통시장 농수산물 활용해 지역상권 활성
[세종=뉴스핌] 김하영 기자 = 한국남부발전(사장 김준동)이 여름방학 기간 급식 중단으로 돌봄 공백이 발생하는 취약계층 아동을 위해 3000만원을 지원했다.
남부발전은 세이브더칠드런에 기부금 3000만원을 전달하고 '다(多)가치 돌봄' 취약계층 아동 식사 지원사업 후원식을 열었다고 10일 밝혔다.
이번 사업은 여름방학 기간 학교 급식 중단으로 식사 지원이 필요한 취약계층 아동의 돌봄 공백을 줄이기 위해 마련됐다.
기부금은 부산 지역아동센터 6곳에 전달돼 취약계층 아동에게 안정적인 식사를 제공하는 데 사용된다.
특히 식재료를 전통시장과 지역 상권에서 구매한 농수산물로 마련해 아동 영양 지원과 함께 지역 골목상권 활성화에도 도움을 줄 계획이다.
남부발전은 이 밖에도 산복마을 지역주민 안전 기반시설 확충과 여름철 부산 남구 취약계층 대상 고효율 에너지 물품 교체, 뇌병변 장애아동 문화체험 봉사활동 등 지역사회 지원사업을 이어가고 있다.
강태길 남부발전 인사처장은 "여름방학 동안 식사 지원이 필요한 아이들이 건강하게 성장할 수 있도록 이번 후원을 마련했다"며 "앞으로도 아동의 정서적 돌봄도 병행해 지역 아동의 건강한 성장을 돕는 사회공헌활동을 지속적으로 추진해 나가겠다"고 말했다.
gkdud9387@newspim.com