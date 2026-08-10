제천시, 지역 국회의원·지방의원과 정책간담회…"정부예산 확보 총력"

AI 핵심 요약beta
- 제천시가 10일 지역의원과 정책간담회를 열었다
- 민선9기 현안과 정부예산 확보 방안을 논의했다
- 제천~여주 고속도로 등 국가계획 반영을 추진했다
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은퇴자마을·산림치유원·국가산단 등 핵심사업 국비 확보 공조
[제천=뉴스핌] 조영석 기자 =충북 제천시가 지역 국회의원과 지방의원을 한자리에 모아 지역 주요 현안의 국가계획 반영과 정부예산 확보를 위한 공조에 나섰다.
제천시는 10일 시청 청풍호실에서 지역 국회의원과 도·시의원 등을 초청해 민선9기 주요 현안 사업과 시정 방향을 공유하고 정부예산 확보 방안을 논의하는 정책간담회를 했다.
민선9기 들어 처음 열린 이날 간담회에는 이상천 시장과 엄태영 국회의원, 이성진시의회 의장을 비롯해 도의원과 시의원, 제천시 간부공무원 등 70여 명이 참석했다.
참석자들은 제천의 미래 성장기반과 시민 삶의 질 향상을 위한 주요 현안을 점검하고 국비와 도비 확보를 위한 협력방안을 논의했다.
주요 안건으로는 ▲은퇴자마을 시범지역 선정 건의▲제천~여주 고속도로 건설 국가계획 반영▲제천 의림지뜰 자연치유특구 조성▲국립 제천 산림치유원 유치▲국가산업단지 조성 등이 다뤄졌다.
엄태영 의원은 "제천시에서 추진하고 있는 사업들은 지역 경쟁력을 높이는 데 필수적"이라며 "정부 정책과 국가 예산에 반영될 수 있도록 국회 차원에서 적극 지원하겠다"고 밝혔다.
이상천 시장은 "정부예산 확보는 지역발전과 시민의 삶의 질 향상에 직결되는 만큼 국회의원과 도의원, 시의원의 관심과 협력이 중요하다"며 "국회와 충북도, 제천시가 긴밀하게 협력해 주요 현안 사업들이 정부 정책과 예산에 반영될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.
choys2299@newspim.com