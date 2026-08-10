진천군, 금곡지구 경제자유구역 지정 '시동'…전문가 자문단 출범

AI 핵심 요약beta
- 진천군이 10일 금곡지구 경제자유구역 지정을 위한 자문단을 출범했다.
- 군유지 86.7%와 혁신도시·공항 인접성을 강점으로 내세웠다.
- 첨단산업·외국인 투자 유치 논리를 다듬어 지정에 나선다.
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[진천=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북 진천군이 금곡지구를 경제자유구역으로 지정하기 위한 준비 작업에 본격 착수했다.
군유지 비율이 높은 입지 여건과 충북혁신도시·청주국제공항 등 주변 인프라를 강점으로 내세워 첨단 산업과 외국인 투자 유치가 가능한 경제 거점 조성에 속도를 낸다는 구상이다.
진천군은 10일 군의회 소회의실에서 '금곡지구 경제자유구역 전문가 자문단' 위촉식을 열고 제1차 자문회의를 개최했다고 밝혔다.
자문단은 도시 계획, 투자 유치, 산업·경제 분야의 민·관·학·연 전문가 15명으로 구성됐다.
이들은 향후 기본 계획 수립부터 국내외 기업 투자 유치 전략, 중앙부처 협의, 정책 자문 등 사업 전반에 대한 전문적인 자문을 맡는다.
이날 회의에서는 금곡지구의 개발 여건과 입지 경쟁력을 비롯해 국내외 투자 유치 방안, 충북도와 산업통상자원부 등 관계 기관 협의 대응 전략 등이 논의됐다.
특히 금곡지구 전체 부지의 86.7%가 군유지라는 점이 주요 강점으로 제시됐다.
대규모 개발 사업에서 사업 추진의 주요 변수인 토지 확보 부담을 상대적으로 낮출 수 있다는 판단이다.
충북혁신도시와 인접해 기존 정주·생활 인프라를 활용할 수 있고 청주국제공항과의 접근성도 갖춰 글로벌 기업과 전문 인력 유치를 위한 국제 비즈니스 거점으로 발전할 가능성도 기대하고 있다.
진천군은 전문가 자문단을 중심으로 금곡지구의 차별화된 경쟁력을 구체화하고 첨단 산업 유치와 외국인 투자 기반을 마련하는 한편 경제자유구역 지정의 타당성과 사업성을 뒷받침할 논리를 정교하게 다듬을 계획이다.
또 충북도와 중앙부처와의 협의를 지속하면서 기본 구상과 투자 유치 전략을 구체화해 경제자유구역 지정에 필요한 행정적·정책적 기반을 확보한다는 방침이다.
김명식 군수는 "금곡지구 경제자유구역 지정은 단순한 지역 개발을 넘어 진천의 미래 성장 동력을 확보하고 산업 구조를 고도화하기 위한 핵심 전략 사업"이라며 "반드시 경제자유구역 지정을 이끌어내겠다"고 말했다.
baek3413@newspim.com