천호성 전북교육감 "수업 열정 교사 발굴·우대"

AI 핵심 요약beta
- 천호성 전북교육감이 10일 수업연구 지원체계 마련을 주문했다.
- 교사 발굴·포상과 승진 연계 등 구체안 검토를 지시했다.
- 지자체 협력 강화와 교육특례 발굴도 당부했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
지역소멸 대응 지자체 협력 강조…특별자치도교육청 특례 발굴
[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 천호성 전북교육감이 10일 교사들의 수업 연구를 활성화하고 교육 현장의 우수사례를 확산하기 위한 구체적인 지원체계 마련을 주문했다.
천 교육감은 이날 열린 주간정책회의에서 "학교 현장에서 수업을 열심히 연구하고 연구 결과를 공유하는 것은 매우 중요하다"며 "교사에게 말로만 수업연구를 독려하지 말고 실제 수업에 열정을 가진 교사를 발굴해 포상하고 승진으로 연계하는 구체적인 시스템이 필요하다"고 강조했다.
천 교육감은 유치원부터 초·중·고까지 학교급별로 학년 초 각 교육지원청에서 수업공개 참여 교사를 공모하고 실제 공개수업을 진행한 뒤 우수사례를 선정해 포상하는 방안 등을 검토하도록 지시했다.
지역소멸 위기에 대응하기 위한 지방자치단체와의 협력 강화도 재차 당부했다.
천 교육감은 "지자체와의 협력은 전북교육의 교육력을 높이는 데 매우 중요한 부분"이라며 "지역 현안과 지역소멸 등 전북이 처한 어려움을 타개하기 위해서는 교육과 정치, 행정이 긴밀하게 협력해 대응해야 한다"고 말했다.
이어 "우리가 먼저 준비하고 협력을 요청해야 한다"며 적극적인 협력체계 구축을 주문했다.
특별자치도교육청에 걸맞은 업무 추진을 위해 각 부서가 교육 분야 특례 발굴에도 적극 나서야 한다고 강조했다.
천 교육감은 "강원·세종·제주가 특별자치도인데 제주도는 상당히 많은 특례를 갖고 있고 전남광주가 통합되면서도 상당한 특례를 받게 된다"며 "우리도 보다 적극적으로 특례조항 발굴에 나서야 한다"고 말했다.
이어 "교육적인 측면에서 특례가 필요한 부분은 각 부서장들이 미리 파악해 요청해 달라"고 당부했다.
lbs0964@newspim.com