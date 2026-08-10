전북교육청, 고3 수시 '학생부종합전형' 맞춤형 전문상담 운영

AI 핵심 요약beta
- 전북교육청이 10일 2027학년도 수시 대비 진학상담을 운영했다.
- 전주비전대에서 12일까지 고3·졸업생 189명 대상 상담을 한다.
- 전·현직 사정관 등 27명이 학생부 바탕 1대1 전략을 제공한다.
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입학사정관·대입지원관 등 전문가 27명 참여…1대1 전략 상담
[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북교육청이 2027학년도 대학입시 수시모집을 준비하는 학생들의 지원 전략 수립을 돕기 위해 맞춤형 진학상담을 운영한다고 10일 밝혔다.
도교육청은 이날부터 12일까지 전주비전대학교 행복기숙사 2층 컨벤션홀에서 '2027학년도 대입 수시 지원을 위한 고3 학생부종합전형 대비 전문상담'을 진행한다.
이번 상담은 학생부종합전형을 준비하는 고3 학생과 졸업생, 학부모 등 사전 신청자 189명을 대상으로 진행된다. 학교생활기록부를 토대로 학생의 강점을 분석하고 희망 대학과 학과에 맞춘 1대1 지원 전략을 제공하는 방식이다.
상담에는 전·현직 입학사정관, 교육청 대입지원관, 전북 대입진학지도지원단 소속 고교 교사 등 현장 경험이 풍부한 전문가 27명이 참여한다.
상담은 7개 부스에서 하루 최대 10회차로 운영되며 오전 9시30분부터 오후 8시50분까지 1대1 맞춤형 방식으로 진행된다.
상담 참여자는 학교생활기록부를 사전에 제출하고 지원을 희망하는 대학과 학과를 정리해 방문해야 한다.
최은이 중등교육과장은 "학생부종합전형은 교과 성적뿐 아니라 학교생활 전반을 종합적으로 평가하는 만큼 자신의 강점을 정확하게 파악하는 것이 중요하다"며 "전화·온라인·대면 상담을 연계해 학생과 학부모가 신뢰할 수 있는 공교육 중심의 진학 지원체계를 지속적으로 확대하겠다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com