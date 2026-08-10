서울시, '양재천 달빛야행런' 연다…시민 야간관광 활성화

AI 핵심 요약beta
- 서울시가 10일 7979 서울 러닝크루와 야간 러닝 프로젝트를 선보였다.
- 첫 행사 양재천 달빛야행런은 28일 양재천 5.8km 코스로 열린다.
- 시는 러닝과 상권 연계로 야간관광을 확대하겠다고 밝혔다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
완주자 대상 상권사랑 쿠폰 지급
[서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울시는 야간관광 활성화를 위해 7979 서울 러닝크루와 함께하는 '야간 러닝 프로젝트'를 새롭게 선보인다고 10일 밝혔다.
그 첫 번째 프로그램인 '양재천 달빛야행(夜行)런'은 오는 28일 양재천 일대에서 개최되며, 시민들이 서울의 아름다운 야간 수변공간과 지역상권을 함께 즐길 수 있는 새로운 생활체육 콘텐츠로 운영된다.
행사는 무더운 여름철 시민들이 도심 속에서 시원한 밤공기를 즐기며 운동할 수 있도록 익숙한 휴식 문화인 '사우나'를 콘셉트로 기획했다. 러닝과 함께 휴식 요소를 더해 색다른 경험을 제공하고, 참가자들이 행사 전후로 양재천 일대의 매력을 즐길 수 있도록 프로그램을 구성했다고 시는 덧붙였다.
참가자들은 양재천과 여의천을 따라 이어지는 5.8km 코스를 달리며 서울의 아름다운 수변 야경을 즐기고 건강한 생활체육을 경험하게 된다. 참가자에게 사우나 분위기를 연출하는 다양한 아이템(사우나 락커키 굿즈, 미니 양머리 헤어밴드 등)도 제공될 예정이다.
또 양재천 수변문화쉼터와 카페거리 등 지역 명소를 연계해 운영하며, 참가자들이 러닝 이후 자연스럽게 인근 상권을 이용할 수 있도록 다양한 프로그램도 함께 마련한다. 완주자에게는 서초구 상권 활성화 사업과 연계한 양재천길 상권사랑 쿠폰이 지급된다.
시는 참가자의 안전을 최우선으로 그룹별 순차 출발 방식을 적용하고 각 그룹에 페이서를 배치해 안정적인 러닝을 지원한다. 아울러 의료페이서도 함께 운영해 응급상황에 신속히 대응하는 등 안전한 행사 운영을 위한 안전관리 체계를 구축해 운영할 계획이다.
참가 신청은 11일 오후 2시부터 서울시 공공서비스예약 누리집 또는 동마클럽에서 가능하다. 모집인원은 총 300명이며 선착순으로 마감한다.
시는 이번 '양재천 달빛야행(夜行)런'을 시작으로 수변공간과 생활체육, 지역상권을 연계한 야간 콘텐츠를 지속 확대하고, 시민들이 일상 속에서 서울의 다양한 밤을 즐길 수 있는 프로그램을 꾸준히 발굴해 나갈 계획이다.
7979 서울 러닝크루는 10월 말까지 매주 목요일 오후 7시부터 9시까지 광화문·반포·여의도 3개 권역에서 운영된다. 자세한 내용은 7979 서울 러닝크루 인스타그램에서 확인할 수 있다.
kh99@newspim.com