GS건설, LS일렉트릭과 AI 데이터센터 구축 업무협약

AI 핵심 요약beta
- GS건설과 LS일렉트릭이 10일 AI 데이터센터 협약을 맺었다.
- 양사는 사업환경 변화에 공동 대응하고 협력하기로 했다.
- LS일렉트릭은 GS건설 사업에 전력기기를 공급한다.
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직류 배전 기반 전력 솔루션 협력
[서울=뉴스핌] 박우진 기자 = GS건설은 10일 서울 용산구 LS 용산타워에서 'AI 데이터센터 사업환경 변화에 따른 공동 대응을 위한 업무협약'을 체결했다.
협약식에는 허윤홍 GS건설 대표와 구자균 LS 일렉트릭 회장, 채대석 LS 일렉트릭 대표 등 양사 관계자들이 참석했다.
양사는 협약에서 AI 데이터센터 시장과 기술환경에 공동으로 대응하고, 관련 사업의 안정적이고 원활한 추진을 위해 상호 협력하기로 했다.
협약에 따라 LS일렉트릭은 GS건설이 추진하거나 계획 중인 AI 데이터센터 사업에 필요한 주요 전력기기를 공급한다.
AI 데이터센터는 GPU 등 고성능 연산장비를 대규모로 운영하므로 기존 클라우드 데이터센터보다 높은 수준 전력 밀도와 냉각 성능이 요구된다. 대규모 전력 인입과 안정적인 변전·배전설비 구축이 AI 데이터센터 사업의 핵심으로 꼽힌다.
양사는 ▲모듈러 데이터센터 및 직류(DC) 배전 기반 전력 솔루션 관련 기술교류회 개최 ▲글로벌 빅테크 기업 설계·기술 요구사항 공동 대응 ▲AI 데이터센터 사업 전력기기 공급 협력 등에서 협력하기로 했다.
GS건설 관계자는 "AI 데이터센터는 기존 데이터센터보다 높은 수준의 전력 안정성과 효율적인 전력 운영 역량이 요구돼 전력 인프라 경쟁력이 사업의 성패를 좌우하는 핵심 요소다"면서 "이번 협약으로 전력기기 공급은 물론 차세대 전력 솔루션과 글로벌 고객의 기술 요구사항까지 공동으로 대응해 AI 데이터센터 사업 경쟁력을 지속적으로 강화해 나가겠다"고 말했다.
krawjp@newspim.com