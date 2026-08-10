삼진제약, 마그네슘 복합 영양제 '마그네코어' 출시

AI 핵심 요약beta
- 삼진제약이 10일 마그네코어 연질캡슐을 출시했다.
- 이 제품은 3종 마그네슘과 비타민B군, 비타민E를 담았다.
- 근육경련·손발저림 등 증상 완화를 겨냥했다.
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[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 삼진제약이 근육 경련과 신경통 등 증상 완화를 위한 일반의약품 마그네슘 복합 영양제 '마그네코어 연질캡슐'을 출시했다고 10일 밝혔다.
마그네코어는 산화마그네슘과 아스파르트산마그네슘수화물, 글리세로인산마그네슘 등 3종의 마그네슘을 복합 배합한 제품이다. 원소 마그네슘 함량이 높은 무기염을 기반으로 하면서 흡수율과 용해도를 고려한 유기염 2종을 함께 적용한 것이 특징이다.
신경과 근육 건강을 고려해 비타민B군도 배합했다. 비타민 B6와 B12를 함유하고 신경 건강 유지와 에너지 대사를 돕는 비타민 B1 유도체 벤포티아민을 1일 최대 138㎎까지 담았다.
삼진제약은 마그네슘과 신경 영양 성분을 함께 배합해 근육 경련과 손발 저림, 신경통 등 다양한 증상 관리에 도움을 줄 수 있도록 제품을 설계했다고 설명했다.
비타민E도 1일 최대 400㎎까지 함유했다. 비타민E의 항산화 작용과 말초 혈행 개선 효과를 통해 손발 저림이나 혈액순환 저하에 따른 불편감 완화까지 고려했다.
회사는 반복적인 신경통이나 손발 저림, 다리 경련 등을 겪는 중장년층뿐 아니라 스트레스와 육체 피로로 눈떨림이나 근육 긴장을 경험하는 직장인, 운동 후 근육 피로를 느끼는 소비자 등으로 제품 수요층을 확대한다는 계획이다.
김상진 삼진제약 사장은 "마그네코어 연질캡슐은 신경통, 관절통, 손발 저림, 다리 경련 등이 반복되는 중장년층은 물론 스트레스와 육체 피로로 눈떨림이나 근육 긴장을 자주 경험하는 직장인까지 폭넓게 고려할 수 있는 제품"이라며 "신경과 근육 컨디션 관리가 필요한 분들에게 도움이 되길 바란다"고 말했다.
sykim@newspim.com