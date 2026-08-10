우리WON모바일, '체감가 0원' 청년드림요금제 가입 이벤트

AI 핵심 요약beta
- 우리은행이 10일 우리WON모바일 청년드림요금제 프로모션을 시작했다.
- 8월 한 달간 19~39세 가입자에 Npay 3만원과 추가 혜택을 준다.
- 최대 36개월 할인과 데이터 쿠폰으로 체감가 0원 수준을 내세웠다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = 우리은행 알뜰폰 서비스 우리WON모바일이 청년 고객의 통신비 부담을 줄이기 위한 특별 프로모션을 진행한다.
우리은행은 8월 한 달간 만 19~39세를 대상으로 '청년드림요금제' 가입 고객에게 다양한 혜택을 제공하는 '쓰고, 받고 최종혜택가 0원!' 이벤트를 실시한다고 10일 밝혔다.
이벤트 기간 중 청년드림요금제에 가입한 뒤 응모한 고객 전원에게는 네이버페이(Npay) 3만원이 지급된다. eSIM으로 개통하면 5000원이 추가 제공되며 19일까지 개통을 완료한 고객에게는 치킨 세트 쿠폰도 증정한다.
요금 할인 혜택도 마련됐다. 가입 요금제에 따라 최대 36개월 동안 매월 4400원의 통신요금 할인을 받을 수 있으며, 6개월간 우리금융그룹 통합포인트인 '꿀머니'도 추가로 제공된다. 일부 요금제의 경우 각종 혜택을 적용하면 사실상 '체감가 0원' 수준으로 이용할 수 있다.
청년드림요금제 가입자는 '우리WON데이터쿠폰' 서비스도 이용할 수 있다. 해당 서비스는 기존 친구결합데이터를 확대한 형태로, 다른 이용자와 데이터를 공유하지 않아도 매월 최대 20GB의 데이터를 추가로 사용할 수 있는 것이 특징이다.
peterbreak22@newspim.com