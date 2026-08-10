전주시, 중기 육성자금 51억원 지원…10~14일 접수

AI 핵심 요약beta
- 전주시가 10일 하반기 중소기업 육성자금 지원을 시작했다.
- 전주 중소기업은 14일까지 총 51억원 규모로 신청한다.
- 최대 3억원 이차보전해 자금난 완화와 경영 안정을 돕는다.
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일반기업 3.0%·우대기업 3.5% 이차보전…최장 3년 융자
[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 전주시는 지역 중소기업의 자금 부담을 덜고 경영 안정을 지원하기 위해 하반기 중소기업 육성자금 지원에 나선다고 10일 밝혔다.
시는 이날부터 오는 14일까지 '2026년 하반기 중소기업 육성자금 지원사업' 신청을 받으며 올해 하반기 지원 규모는 총 51억원이다. 자금이 소진될 때까지 매월 신청을 접수할 예정이다.
지원 대상은 전주시에 주된 사업장을 둔 중소기업으로 업체별 연간 매출액의 2분의 1 범위에서 최대 3억원까지 대출이자 일부를 보전받을 수 있다. 특히 5000만원 이하를 신청한 업체는 신청 금액 전액에 대한 이자 보전이 가능하다.
지원 업종은 제조업, 운송업(시내버스·법인택시), 재생재료 수집·판매업을 비롯해 벤처기업, 기술우수기업, 중소 수출업체, 사회적기업, 지식서비스산업 업체 등이다.
대출은 전북은행, KB국민은행, 신한은행, IBK기업은행, KEB하나은행, KDB산업은행, 우리은행, NH농협은행, 수협은행 등 전주지역 9개 은행에서 취급한다.
이차보전율은 일반기업 3.0%, 여성·장애인기업, 벤처기업, 우수향토기업, 이노비즈기업 등은 3.5%가 적용된다. 융자기간은 2년이며 1회 연장할 수 있어 최장 3년까지 이용할 수 있다.
지원을 희망하는 기업은 전자우편 또는 전주시청 별관 12층 기업지원과를 방문해 신청하면 된다. 자세한 사항은 전주시청 누리집을 확인하거나 기업지원과로 문의하면 된다.
김은주 전주시 경제산업국장은 "이번 하반기 중소기업 육성자금 지원이 국제유가와 원자재 가격 상승 등으로 어려움을 겪는 관내 중소기업의 경영 안정과 경쟁력 확보에 도움이 되길 바란다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com