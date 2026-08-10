제천시, 시민 손으로 신호 바꾼다… '그린웨이브 프로젝트' 추진

AI 핵심 요약beta
- 제천시가 10일 시민 참여형 교통신호 개선을 추진했다.
- 그린웨이브로 의림대로 등 3개 구간을 정비했다.
- 시속 50km 준수 시 녹색연동 체계를 구축했다.
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"시민 일상적 불편이 정책으로"…행정 주도 탈피한 교통행정 구현
[제천=뉴스핌] 조영석 기자 =충북 제천시가 시민들의 실제 이용 경험을 바탕으로 교통신호를 개선하는 '그린웨이브(Green Wave) 프로젝트'를 본격 추진한다.
10일 제천시에 따르면 민선9기 공약사업인 '주요도로 교통신호 연동체계 정비'의 일환으로 마련된 이번 사업은 교통량 조사 위주의 기존 방식에서 벗어나 시민과 운수종사자 등 도로 이용자의 목소리를 직접 반영하는 참여형 교통행정이다.
참여를 원하는 시민은 제천시 교통정보센터 홈페이지를 통해 신호대기 시간이 길거나 연동이 원활하지 않은 구간을 자유롭게 제안할 수 있다.
접수된 의견은 전문 분석과 현장 조사를 거쳐 신호 운영에 반영된다.
사업 대상은 의림대로(역전교차로~청전교차로), 의병대로(용두시티교차로~동현교차로), 내토로(역전교차로~명지병원) 등 주요 도로 3개 구간이다.
시는 규정속도(시속 50km) 준수 시 불필요한 정차를 줄이는 녹색신호 연동체계를 구축해 시민 체감 교통환경을 대폭 개선할 방침이다.
이상천 시장은 "교통신호는 시민들이 하루에도 수십 번 이용하는 가장 생활과 가까운 공공서비스"라며 "시민들의 작은 의견 하나가 교통흐름을 바꾸고 도시를 변화시키는 시작이 될 수 있다"고 말했다
choys2299@newspim.com