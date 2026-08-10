제천시, 법무부 교정시설 건립 찬반 공청회 20일 개최

AI 핵심 요약beta
- 제천시가 20일 교정시설 논란 공청회를 연다.
- 시는 설치 개요와 파급효과, 우려를 설명한다.
- 시민토론과 여론조사로 의견을 수렴한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
다양한 의견 여론 수렴…공청회 직후 10일간 여론조사 실시
[제천=뉴스핌] 조영석 기자 =제천시가 법무부 교정시설 건립을 둘러싼 찬반 논란이 확산하자 시민공청회를 열고 사업에 대한 시민 의견 수렴에 나선다. 사업 추진 과정에서 제기된 우려와 쟁점을 공개적으로 논의하고 시민들의 목소리를 직접 듣겠다는 취지다.
시는 오는 20일 제천체육관에서 민공청회를 개최한다고 10일 밝혔다.
공청회는 제천시 기획예산과장의 현황보고를 시작으로 문을 연다. 이 자리에서는 교정시설 설치 개요를 비롯해 지역경제 파급효과와 주민 우려사항 등 사업 전반의 주요 내용이 상세히 설명될 예정이다.
이어지는 순서에서는 분야별 전문가 3명이 연단에 올라 교정시설이 지역사회에 미치는 영향에 대해 다각도로 분석한다. 참여 전문가는 백민석 세명대학교 부동산지적학과 교수 겸 산학협력단장, 박성수 법무부 교정정책자문위원, 이교우 원주교도소 보안과장으로, 치안과 부동산, 도시 브랜드, 지역사회 연계성 등에 대한 전문적인 설명을 제공한다.
특히 이번 공청회에는 찬성과 반대, 중립 입장을 대표하는 시민 패널 5명이 직접 참여해 주요 쟁점을 놓고 열띤 토론을 벌인다. 토론 직후에는 참석한 시민들이 직접 마이크를 잡고 궁금증을 해소할 수 있는 자유 질의응답 시간이 이어져 시민들의 생생한 목소리를 가감 없이 청취할 계획이다.
시는 약 10일간 시민 여론조사를 추가로 실시해 교정시설 건립에 대한 민심을 다각도로 파악하고 종합적인 자료로 활용할 방침이다.
시 관계자는 "이번 공청회는 교정시설 건립과 관련한 정확한 정보를 투명하게 제공하고 각계각층의 다양한 의견을 폭넓게 듣기 위한 중요한 과정"이라며 "시민들의 뜻을 모으는 중대한 자리인 만큼 많은 관심과 적극적인 참여를 부탁드린다"고 당부했다.
choys2299@newspim.com