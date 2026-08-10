[MLB] '연봉 2000만달러' 김하성, 양키스전 10회 대주자 출격 결승 득점

AI 핵심 요약beta
- 김하성이 10일 양키스전 대주자로 결승 득점을 올렸다.
- 애틀랜타는 연장 끝 2-1로 이겨 동부지구 1위를 지켰다.
- 김하성은 타격 부진으로 주전 경쟁에서 밀렸다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 애틀랜타 브레이브스의 김하성이 대주자로 출전해 팀 승리를 이끄는 결승 득점을 올렸다. 하지만 주전 경쟁에서는 밀리는 여전히 씁쓸한 현실은 여전했다.
김하성은 10일(한국시간) 미국 뉴욕 양키스타디움에서 열린 2026 메이저리그(MLB) 뉴욕 양키스와의 원정 경기에서 연장 10회초 대주자로 투입되어 결승 득점을 기록했다. 애틀랜타는 연장 혈투 끝에 양키스를 2-1로 꺾고 시즌 71승 47패를 거두며 내셔널리그 동부지구 선두 자리를 굳건히 지켰다. 2연패 뒤 값진 1승을 거두며 시리즈 싹쓸이 패배도 면했다.
김하성은 이날 선발 명단에서 제외된 채 벤치를 지켰다. 1-1로 맞선 연장 10회초 무사 2루 승부치기 상황이 되자 마침내 출격 명령이 떨어졌다. 선행 주자 맷 올슨을 대신해 2루 대주자로 그라운드를 밟았다. 김하성은 후속 타자 마이클 해리스 2세의 우전 안타가 터지자 망설임 없이 홈까지 질주해 귀중한 결승점을 올려놓았다.
이후 10회말 수비 때 곧바로 투수 타일러 킨리와 교체되며 경기를 마쳤다. 킨리가 삼자범퇴로 10회말을 틀어막으면서 김하성의 득점은 그대로 경기의 결승점이 됐다.
결승 득점이라는 성과에도 불구하고 김하성의 입지는 여전히 위태롭다. 손가락 부상 여파로 올 시즌 29경기에 나와 타율 0.067(75타수 5안타)로 심각한 타격 부진에 빠져 있다. 부상자 명단에서 복귀했으나 신예 짐 자비스에게 주전 유격수 자리를 빼앗겼다. 지난 8일 양키스전에서 선발 기회를 얻었으나 2타수 무안타로 침묵한 뒤 다시 벤치 신세로 밀려났다. 연봉 2000만 달러(약 282억 원)라는 거액에 걸맞지 않게 대주자 요원으로 제한된 임무만 수행하고 있다.
이날 양 팀은 팽팽한 투수전을 펼쳤다. 애틀랜타 선발 그랜트 홈즈가 6이닝 무실점으로 호투했고, 7회초 올슨의 솔로 홈런으로 기선을 제압했다. 양키스 역시 선발 캠 슐리틀러가 7이닝 1실점 11탈삼진으로 맞불을 놓았고 8회말 트렌트 그리샴의 동점 홈런으로 맞섰다. 승부는 연장 승부치기로 이어졌고 김하성의 빠른 발을 앞세운 애틀랜타가 최종 승자가 됐다.
psoq1337@newspim.com