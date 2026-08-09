골프존 '2026 신한투자증권 GTOUR' 6차대회, 최민욱 정상...골프존오픈 출전권 획득

AI 핵심 요약beta
- 최민욱이 8일 GTOUR 6차 메이저서 우승했다.
- 최종 17언더파로 통산 15승째를 기록했다.
- 우승상금과 시드권, KPGA 출전권을 받았다.
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[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=최민욱이 골프존 '2026 신한투자증권 GTOUR' 6차 메이저대회 정상에 오르며 통산 15승째를 챙겼다.
골프존이 "지난 8일 대전 골프존조이마루 경기장에서 개최한 '2026 신한투자증권 GTOUR' 6차 메이저대회 결선에서 최민욱이 1라운드 9언더파, 2라운드 8언더파 최종합계 17언더파로 메이저 킹 영광과 함께 GTOUR 통산 15승을 기록했다"고 9일 밝혔다.
'2026 신한투자증권 GTOUR' 6차 메이저대회는 국내 스크린골프투어 발전에 오랜 뜻을 모아온 신한투자증권이 메인 스폰서로 참여했다. 서브 후원사로는 챌린저 골프웨어, 스릭슨, 비엔나커피하우스, 마이캐디가 나섰고, 대상포인트 스폰서로 주류기업 골든블루가 함께했다. 이번 대회는 골프존이 투어 경쟁력 강화를 위해 상금 규모 확대 및 시드권, KPGA 투어 출전권 등 다양한 특전을 갖춘 시즌 두 번째 메이저대회로 총상금은 1억 2천만원이다.
경기는 투비전NX플러스 투어 모드에서 하루 동안 2라운드 36홀 스트로크 플레이로 치러졌다. 최근 골프존이 새롭게 선보인 시뮬레이터 투비전NX플러스는 AI 스핀센서를 탑재해 실제 필드에 가까운 스핀과 구질을 구현해 코스 몰입감을 강화한 것이 특징으로 더욱 리얼해진 코스 그래픽으로 샷 결과, 볼 궤적 표현, 코스 환경까지 디테일한 라운드 환경을 구현해 관객과 선수들 모두 업그레이드된 스크린골프투어의 매력을 느낄 수 있었다.
대회 코스는 메이저대회에 걸맞은 난도 있는 챔피언십 코스 콕힐 골프클럽 - NO.4 코스로 진행됐다. 랜딩 지역마다 전략적으로 배치된 벙커로 티샷의 정확도가 중요하고, 심한 그린 경사와 까다로운 언듈레이션으로 핀 공략 및 퍼트까지 챙겨야 하는 것이 특징이다. 결국 그린 플레이에 따른 승부처가 관전포인트로 선수들의 각기 다른 전략을 지켜보는 재미가 컸다. 시즌이 지날수록 두터워진 선수층을 자랑하는 GTOUR의 쟁쟁한 실력의 시드권 선수들과 다수의 KPGA 추천 선수까지 총 88명의 선수가 1라운드에 출전했고, 컷오프를 통해 64명의 선수가 메이저킹 자리를 두고 치열한 경기를 이어갔다.
이번 6차 대회는 메이저대회였던만큼 최종라운드 마지막홀까지 긴장을 놓칠 수 없는 각축전이 관전포인트였다. 최종라운드 선두와 4타차로 출발한 최민욱은 보기로 1번홀을 시작했지만 이후 보기 프리, 버디만 9개를 잡아내며 최종 합계 17언더파로 메이저 킹 영광을 안았다. 특히 후반 홀부터 다수의 공동 선두 경쟁 속에서도 끝까지 침착한 플레이를 보여줬으며 17번 홀 0.8M를 남긴 버디 퍼트 성공 등 좋은 퍼트 감각으로 GTOUR 통산 15번째 우승을 알렸다.
단독 1위로 최종라운드에 나선 윤재인은 아쉽게도 초반 홀에서 거듭 실수로 많은 타수를 내주며 다음 경기에서의 활약을 약속했다. 군 복무 이후 GTOUR에서 좋은 샷감을 보여주고 있는 KPGA 김한별은 이번 대회에서도 깔끔한 플레이로 순지호, 이성훈, 염돈웅과 함께 준우승으로 경기를 마쳤다. 특히 이번 메이저대회 오프라인 예선을 통해 막바지 합류한 염돈웅은 최종라운드 15번홀에서 무려 알바트로스를 기록하며 갤러리들의 함성을 끌어냈고, 이 밖에도 하기원, 심현우, 박찬희1 등 많은 선수들이 화려한 샷 플레이로 명승부를 보여줬다.
GTOUR는 무료 관람이 가능한 대회로, 경기가 치러진 대전 골프존조이마루 현장에는 갤러리들을 위한 이벤트와 포토존, 다과 제공 등을 준비해 직접 생생한 스크린골프투어를 관람하기 위한 갤러리들로 붐볐다. KPGA 투어 프로 참여까지 쟁쟁한 출전선수 라인업으로 6차 승부예측 이벤트 참여도도 높았고, 실시간 유튜브 생중계에는 1만 명이 넘는 시청자가 참여하는 등 날로 높아지는 GTOUR의 인기를 느낄 수 있었다.
경기 종료 후 진행된 시상식을 통해 우승자에게는 우승 상금 2천 5백만원(대상 포인트 3천점)과, GTOUR 상징인 블루재킷을 시상하고 축하하는 자리를 가졌다. 또 메이저대회 특전으로 당해 연도 포함 3년간의 GTOUR 시드권과 오는 9월 17일부터 20일까지 골프존카운티 선산에서 개최하는 KPGA '골프존 오픈' 출전권을 지급했다.
우승자 최민욱은 "대회를 열어주시는 골프존과 신한투자증권, 그리고 많은 지원을 해주시는 모든 스폰서 관계자분들께 감사드린다"라며 "1부 투어도 준비하고 있는데, 투비전NX플러스 시스템이 오히려 센서적으로 필드 구질 구현이 돼 많은 도움이 됐다, 올 시즌 GTOUR 상금왕과 대상 타이틀을 목표로 스크린과 필드에서 좋은 모습을 보여드릴 수 있도록 노력하겠다"라고 우승 소감을 밝혔다.
iaspire@newspim.com