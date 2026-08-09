부산시 "파라과이 폐기물 관리 역량 강화…자원순환 정책 사례 공유"

AI 핵심 요약beta
- 부산시가 9일 파라과이 폐기물 연수를 시작했다.
- 실무자 15명에 현장 실습 중심 교육을 진행했다.
- 부산 자원순환 정책 공유와 협력 확대를 기대했다.
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부산 사례 국제 환경 협력 증진 기대
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시가 현장 실습 중심으로 꾸려져 부산의 자원순환 정책과 운영 경험을 공유한다.
부산시와 (재)부산글로벌도시재단은 9일부터 22일까지 KOICA 글로벌연수사업인 '파라과이 수도권 고형폐기물 관리 역량강화(2025~2027)' 2차 연수를 운영한다고 밝혔다.
이번 사업은 시와 부산글로벌도시재단이 KOICA 글로벌연수 공모에 선정돼 2025년부터 2027년까지 3년간 총사업비 약 8억 원을 전액 국비로 지원받아 추진하는 사업이다.
올해 연수는 지난해 고위급 정책결정자 중심의 1차 연수와 달리 파라과이 폐기물 관리 분야 공무원과 전문가, 기업인 등 실무자 15명을 대상으로 진행한다.
참가자들은 생곡매립장과 해운대사업소 등 부산환경공단의 자원순환 시설을 찾아 폐기물 발생부터 수거, 운반, 처리, 자원화까지의 과정을 살펴본다. 인공지능(AI) 기반 폐기물 관리, 폐기물 데이터 활용, 탄소배출권, 업사이클링 등도 함께 교육받는다.
연수는 개회식과 현황 발표를 시작으로 전문가 강의, 현장 견학, 워크숍, 토론, 체험활동 순으로 진행한다. 마지막에는 참가자들이 교육 내용을 바탕으로 실행계획(Action Plan)을 발표하고, 이를 제2회 순환경제 ODA 부산포럼에서 공유할 예정이다.
시는 이번 연수를 통해 부산의 자원순환 정책과 사례를 국제사회와 공유하고 파라과이의 폐기물 관리 체계 구축과 양국 간 환경 협력 확대에 기여할 것으로 기대한다.
홍경애 부산글로벌도시재단 글로벌교류본부장은 "2차 연도 연수에서는 정책 교육과 현장 실습을 연계한 실무 중심 프로그램을 통해 파라과이의 지속 가능한 폐기물 관리 역량을 강화한다"면서 "부산의 우수한 자원순환 정책과 기술이 후속 협력사업으로 이어질 수 있도록 적극 지원하겠다"고 전했다.
심재민 부산시 환경물정책실장은 "이번 연수는 부산환경공단을 비롯한 지역의 다양한 기관과 기업이 함께 참여해 부산의 순환경제 정책과 현장 운영 경험을 국제사회와 공유하는 대표적인 국제협력 사례"라며 "앞으로도 부산의 우수한 자원순환 정책과 기술을 바탕으로 환경분야 국제협력을 확대하겠다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com