해남군, 폭염 대응 체계 강화…"군민안전 최우선" 행정력 집중

AI 핵심 요약beta
- 명현관 해남군수는 8일 폭염 현장을 점검했다
- 해남군은 비상1단계 가동해 대응을 강화했다
- 무더위쉼터·살수차로 취약계층 보호에 나섰다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[해남=뉴스핌] 김현 기자 =전남광주특별시 해남군이 연일 이어지는 폭염에 대응해 현장 중심의 폭염대응 체계를 강화하고 군민 안전을 지키기 위해 행정력을 집중하고 있다.
8일 해남군에 따르면 명현관 군수는 이날 농업 현장과 관내 주요 관광지 등을 찾아 폭염 대응 상황을 점검하고 폭염으로 인한 인명사고가 발생하지 않도록 철저한 안전관리를 당부했다.
현장 방문에서는 폭염과 가뭄으로 이중고를 겪고 있는 고추재배 농가를 비롯해 무화과, 고구마 등 주요 작물의 생육 현황을 살펴보고 관수 대책 마련을 위해 농업인들과 의견을 나눴다.
또한 성수기를 맞은 송호 해수욕장과 황토나라테마촌, 땅끝마을 여객선 선착장을 찾아 피서객 안전관리 시설 등을 점검하고 사고 예방을 위한 사전점검과 안전관리에 최선을 다해 줄 것을 당부했다.
해남군은 폭염 경보가 발령된 지난달 24일부터 재난안전대책본부 비상 1단계를 가동하고 부서별 비상근무와 함께 매일 현장점검을 통해 폭염 피해 예방과 안전괸리에 총력을 기울이고 있다.
14개 읍면에 600개소의 무더위 쉼터와 주요 도로, 관광지 등에 그늘막 29개소, 쿨링포그 6개소 등을 운영하고 있으며 읍 시가지에 2대의 살수차를 운행해 도심 열기를 낮추고 있다. 현업 및 발주 사업장, 공사현장에 대해서는 현장안전점검과 일일보고를 통해 폭염시 휴식시간 등 근로수칙 준수 여부를 확인하고 온도계, 보냉장구 등 온열질환 예방 물품도 적극 지원하고 있다.
특히 농업분야에서는 농업인과 외국인 계절근로자 등에 대한 폭염시 농작업 중지 등 안전관리에 철저를 기할 수 있도록 주민들에게 수시로 문자와 마을방송 등을 통해 실시간으로 상황을 전파하는 것은 물론 읍면별 현장예찰과 주민 교육도 강화하고 있다.
농업분야 피해 예방을 위한 7개반 41명으로 구성된 농업기술센터 현장지원단을 운영하고 있으며 고온에 따른 축산과 수산 양식업 피해 예방 물품 지원도 선제적으로 지급 완료했다.
건강 고위험군 등 취약계층 5018명을 대상으로 방문 건강관리 서비스를 제공하고 있으며 읍면사무소를 비롯해 이장, 생활지원사, 자율방재단 등 지역 안전망을 총동원해 취약계층의 안부를 수시로 확인하고 있다.
이와 함께 군민들에게는 ▲물 충분히 마시기 ▲냉방장치, 그늘막 확보 ▲충분한 휴식 ▲보냉장구 착용 ▲119 신고 등 온열질환 예방 5대 수칙을 반드시 지켜줄 것을 당부하고 있다. 특히 체감온도 33도 이상일 경우 매 2시간 이내 20분, 35도 이상일 경우 매시간 15분씩 그늘에서 휴식할 것을 적극 안내하고 있다.
군 관계자는"폭염이 장기화될수록 고령자와 야외근로자, 농어업인 등 폭염 취약계층의 각별한 주의가 필요하다"며 "군민 한분 한분의 안전을 지킬 수 있도록 현장예찰과 취약계층 보호, 폭염 행동요령 홍보를 더욱 강화해 피해 예방에 최선을 다하겠다"고 전했다.
Khyeon0424@newspim.com