서울시, '테마가 있는 정원여행' 운영…OX퀴즈·요가 행사 진행

AI 핵심 요약beta
- 서울시가 21일·22일·29일 서울숲 퀴즈를 연다.
- OX퀴즈로 진행하며 최후 1인에 디너권을 준다.
- 10월 선유도공원서 선유요가도 개최한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
10월 9~10일 선유도공원서 아로마 요가·명상 활동 진행
[서울=뉴스핌] 조수민 기자 = 서울시는 공원의 낮과 밤을 즐길 수 있는 '테마가 있는 정원여행'을 운영한다고 9일 밝혔다.
서울시는 오는 21일, 22일, 29일 오후 6시부터 7시 30분까지 성동구 서울숲 가족마당에서 '서울숲 퀴즈'를 진행한다. 회당 300명이 별도 좌석 없이 개인전으로 참여하는 OX퀴즈 방식이다. 참가자들은 O는 초록색, X는 빨간색 경광봉으로 답을 표시한다.
문제는 서울숲과 서울국제정원박람회를 비롯해 정원·자연, 서울의 공간·문화, 생활상식 등 여러 세대가 함께 풀 수 있는 내용으로 구성된다. 퀴즈는 본선과 패자부활전, 최종 결승 순으로 진행한다.
최후의 1인에게는 호텔 디너 2인권을 제공한다. 최종 우승자를 예상하는 '왕이 될 상' 이벤트도 진행한다. 실제 우승자를 맞힌 참가자에게 서울 강서구 목재문화체험장에서 제작한 소반을 증정한다. 참가번호 추첨 등을 통해 해치 키링 등도 제공한다.
전문 사회자가 퀴즈를 진행한다. 성우 남도형이 행사 오프닝과 진행 안내, 서울국제정원박람회 관련 문제 녹음에 참여했다.
참가비는 1인당 3000원이다. 회차별 참가자 300명 가운데 200명은 오는 10일부터 온라인으로 사전 모집하고 나머지 100명은 행사 당일 서울숲 가족마당 운영부스에서 현장 접수한다.
아울러 서울시는 오는 10월 영등포구 선유도공원에서 요가와 명상을 즐길 수 있는 '선유요가'를 개최한다. 10월 9일과 10일 오전 10시 30분과 오후 1시 30분에 각각 90분간 진행된다.
오전에는 가족이 함께 참여하는 프로그램을, 오후에는 출산을 앞둔 시민과 배우자·보호자가 함께하는 프로그램을 운영한다. 회당 참여 인원은 30명이다.
프로그램은 아로마 호흡, 셀프 마사지, 젠틀요가에 이어 싱잉볼의 소리와 울림에 집중하는 명상 활동인 '사운드배스' 순으로 구성된다. 요가매트는 현장에서 제공한다.
참가자들은 프로그램이 끝난 뒤 선유도공원의 정원과 산책로도 자유롭게 둘러볼 수 있다. 선유도공원은 옛 정수장 시설을 정원으로 재생한 공간으로 기존 시설의 흔적과 식물, 물길과 수생식물 공간, 한강 전망 등을 함께 볼 수 있다.
선유요가 참가자는 9월 중 서울시 공공서비스예약을 통해 모집한다. 정확한 접수일과 공원 내 운영 장소는 추후 안내할 예정이다.
김영환 정원도시국장은 "공원의 특성을 살려 시민이 일상 가까이에서 다양한 정원 여가를 선택할 수 있도록 하겠다"고 전했다.
blue99@newspim.com