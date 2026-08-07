[프로야구] 삼성, 아시아쿼터 투수 교체…일본 우완 미야모리 영입

AI 핵심 요약beta
- 삼성 라이온즈가 7일 아시아쿼터 투수 미야지 유라를 웨이버 공시하고 미야모리 사토시를 영입했다.
- 계약 규모는 이적료 포함 7만3000달러이며 미야모리는 메디컬테스트를 마쳤다.
- 삼성은 외국인 투수진을 잇달아 교체하며 후반기 마운드 재정비에 나섰다.
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[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 프로야구 삼성 라이온즈가 아시아쿼터 투수 교체를 단행했다.
삼성은 7일 "기존 아시아쿼터 투수 미야지 유라를 한국야구위원회(KBO)에 웨이버 공시 요청하고, 일본 출신 우완 투수 미야모리 사토시를 영입했다"고 밝혔다.
계약 규모는 이적료를 포함해 총액 7만3000달러(약 1억349만원)다. 미야모리는 국내에서 메디컬테스트를 마쳤으며 곧 팀에 합류할 예정이다.
키 193cm, 몸무게 93kg의 체격을 갖춘 미야모리는 우완 오버핸드 투수다. 2022년 일본프로야구(NPB) 라쿠텐 골든이글스에 육성선수로 입단했고, 그해 2군에서 17세이브를 기록한 뒤 1군 무대에 데뷔했다.
1군 데뷔 후에는 22경기 연속 무실점 행진을 펼치기도 했다. 2022년부터 2025년까지 라쿠텐에서 뛰며 NPB 1군 통산 69경기에 등판해 2승 3패, 10홀드, 1세이브, 평균자책점 5.10을 기록했다.
올해는 NPB 2군 리그에 속한 오이식스 니가타 알비렉스에서 뛰었다. 17경기에 등판해 5승 5패, 평균자책점 4.36의 성적을 냈다.
미야모리는 "치열하게 우승 경쟁을 하고 있는 팀에서 뛰게 돼 기쁘다"며 "어떤 역할을 맡든 나갈 때마다 좋은 성적을 낼 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.
삼성과 결별하게 된 미야지는 올 시즌 KBO리그 36경기에 등판해 30.2이닝을 소화하며 승리 없이 1패, 3홀드, 평균자책점 5.87에 그쳤다. 최근 10경기에서도 9이닝 8실점, 사사구 9개로 안정감을 보여주지 못했다.
삼성은 현재 59승 2무 39패로 리그 2위에 올라 있다. 우승을 노리는 삼성은 후반기 들어 외국인 투수진을 개편하고 있다.
삼성은 지난달 부상 대체 선수로 뛰었던 잭 오러클린과 계약을 연장하지 않고 메이저리그 출신 크리스 페덱을 영입했다. 이어 부상으로 이탈한 아리엘 후라도를 대신해 우완 오스틴 보스와도 계약했다.
여기에 아시아쿼터까지 미야모리로 교체하면서 마운드 재정비에 속도를 냈다.
football1229@newspim.com