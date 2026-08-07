폭염 속 봉황대기 개막...제주 선수 어지럼증 호소로 경기 중단

AI 핵심 요약beta
- 7일 서울 목동구장에서 제주고 김서현이 어지럼증을 호소했다.
- 김서현은 안타 뒤 1루에서 쓰러질 듯해 경기가 2분간 중단됐다.
- 협회는 폭염에 맞춰 경기 시간을 오전과 저녁으로 조정했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 서울 전역에 폭염중대경보가 발효된 가운데 7일 서울 목동구장에서 열린 제54회 봉황대기 전국고교야구대회 제주고와 야로고BC의 1회전 경기 도중 출루한 선수가 어지럼증을 호소하며 경기가 일시 중단되는 일이 벌어졌다.
제주고 1루수, 4번 타자로 선발 출전한 김서현은 3-11로 뒤지던 6회말 공격 때 좌전 안타를 치고 출루했다. 그러나 1루에 안착한 직후 극심한 어지럼증을 호소했다.
심판진은 즉시 경기를 중단시켰고 김서현은 현장에서 수분을 보충하고 안정을 취한 뒤 경기에 복귀했다. 경기는 약 2분 만에 재개됐다. 제주고 관계자는 "김서현이 잠시 어지럼증을 느꼈으나 현재는 회복된 상태"라며 "선수단 컨디션 관리에 만전을 기하겠다"고 밝혔다.
대한야구소프트볼협회는 대회를 앞두고 이동식 에어컨을 설치했지만 인조잔디 위에서 플레이하는 선수들은 땀으로 흠뻑 젖었다. 협회는 폭염을 고려해 대회 첫날 일정을 오전으로 조율했다. 당초 예정된 오후 경기를 연기하고 오전 8시 30분 경기만 진행했다. 8일과 9일 역시 낮 시간을 피해 오전 8시 30분과 오후 6시에 경기를 배치했다.
psoq1337@newspim.com