韩国股市持续震荡 投资者直呼"犹如加密货币市场"

纽斯频通讯社首尔8月7日电 韩国股市近期持续大幅波动，引发个人投资者焦虑情绪升温。在市场连续出现剧烈涨跌、熔断机制连续两天启动的背景下，部分投资者开始减少股票投资，转向存款、定期储蓄等风险较低的资产。

【插图=AI生成、记者 周钰涵】

据综合新闻通讯社——纽斯频（NEWSPIM）综合报道，近期韩国股市波动幅度明显加大，不少个人投资者表示难以把握买卖时机，投资压力持续增加。有投资者认为，当前股市日内波动幅度已接近加密货币市场水平，市场走势难以预测。

随着市场震荡持续，一些投资者开始调整资产配置。部分受访投资者表示，考虑到资金规模有限以及本金安全因素，未来将提高银行存款和定期储蓄等安全资产的投资比例，以降低风险。

在韩国投资者聚集的网络社区，市场剧烈波动也成为热议话题。有投资者表示，韩国综合股价指数（KOSPI）短时间内犹如"过山车"，市场变化速度较快。

市场数据显示，过去两周，韩国综合股价指数市场共启动5次暂停程序化交易机制和2次熔断机制，市场波动处于较高水平。其中，仅本周就分别于5日和6日两次启动暂停程序化交易机制。

不过，从指数整体表现来看，尽管盘中波动剧烈，本周一韩国综合股价指数收于6257.45点，截至7日下午2时左右报6248.75点，两者相比仅下跌约0.1%。

与此同时，也有部分投资者认为，当前市场波动加剧为长期投资者提供了逢低布局机会。他们表示，将继续采取分批买入优质股票或坚持ETF定投等长期投资策略，以平滑市场波动带来的影响。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社