서울 고교생 32명 서남해 항해…선상서 해양영토·평화 배운다

AI 핵심 요약beta
- 서울시교육청이 10일부터 12일까지 해양평화 캠프를 연다
- 서울 고등학생 32명이 목포·서남해 해역을 항해한다
- 학생들은 해양주권과 평화의식을 배우고 선언문을 발표한다
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해양평화 토론·선박 운항 실습·선상 선언 진행
[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 서울시교육청은 국립목포해양대학교와 함께 오는 10일부터 12일까지 목포와 서남해 해역에서 '2026 서울학생 선상 해양평화 캠프'를 개최한다고 9일 밝혔다.
이번 캠프에는 서울지역 고등학생 32명이 참여한다. 학생들이 바다를 국가 간 단절의 공간이 아닌 연결의 공간으로 이해하고 해양영토에 대한 주권의식과 평화의식을 기를 수 있도록 마련됐다.
학생들은 목포해양대 실습선 '세계로호'에 승선해 명량수도와 추자도 등을 거쳐 이어도 해양과학기지와 가거도 홍도 흑산도 일대를 항해한다. 세계로호는 9196톤급 실습선이다. 서울시교육청은 지난 3월 목포해양대와 체결한 업무협약을 토대로 대학이 보유한 해양교육 인프라를 이번 교육과정에 활용한다.
캠프에서는 해양평화를 주제로 3일간 학생 주도 토론이 진행된다. 학생들은 경제와 환경 인권 군사 등 다양한 측면에서 해양평화를 논의하고 마지막 날 토의 결과를 바탕으로 '해양평화 수호 선언문'을 발표한다.
선박 운항과 해양 분야 진로를 체험할 수 있는 프로그램도 마련된다. 학생들은 항해 시뮬레이터를 이용해 선박 운항을 체험하고 해상 비상 탈출과 구명장비 사용법 등을 배운다. 이어도 해양과학기지와 서남해 일대 해상 관측을 비롯해 별자리를 활용한 항해 실습 등도 진행된다.
마지막 날에는 학생들이 항해 도중 촬영한 사진을 활용해 토론 내용과 캠프 참여 소감을 발표하는 선상스피치와 해양평화 선언식이 열린다.
정근식 서울시교육감은 "이번 선상 해양평화 캠프는 우리 학생들이 넓은 바다를 항해하며 대한민국의 해양영토 주권의식을 다지고, 평화적 공존의 지혜를 배우는 소중한 기회가 될 것"이라며 "통일 미래 세대인 서울 학생들이 민주시민으로서 평화로운 해양 미래를 여는 주역으로 성장하도록 적극 지원하겠다"고 말했다.
jane94@newspim.com