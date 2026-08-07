[인사] 대전교육청

AI 핵심 요약beta
- 대전교육청이 9월 1일자 교육공무원 인사를 단행했다.
- 교육국장에 명달호, 교육정책과장에 김옥세를 임명했다.
- 유·초·중등 교장과 장학관도 중임·전보·승진했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
대전교육청 9월 1일자 유·초·중등 교육공무원 인사
◇ 국장, 기관장 및 부서장
▲대전시교육청 교육국장 명달호 ▲대전시교육청 교육정책과장 김옥세 ▲대전진로융합교육원 원장 김영희 ▲대전교육연수원 교원연수부장 이선주 ▲대전교육정보원 정보지원부장 정선희
◇ 장학관 전직·전보
(전직)
▲대전시교육청 초등교육과 임말지
(전보)
▲대전시교육청 미래생활교육과 권성중 ▲대전서부교육지원청 김선자
◇ 유치원장 및 학교장 중임·전보·승진·전직·공모
(중임)
▲여울누리유 오현주 ▲기성초 이혜숙 ▲대전금동초 오상연 ▲대전동화초 이서영 ▲대전둔천초 조선희 ▲대전문성초 이기홍 ▲대전새미래초 전복자 ▲대전서부초 정현자 ▲대전원앙초 최문석
▲대전중원초 오양록 ▲대전흥룡초 김미향 ▲문지초 이선화 ▲서대전초 박현우 ▲대전원신흥중 고영우 ▲유성중 김복자 ▲대전글꽃중 김상국 ▲대전어은중 김성희 ▲대전맹학교 문성준 ▲대전버드내중 민한식 ▲충남여자중 신옥화 ▲한밭고 이연충 ▲대전혜광학교 조동열 ▲대전덕명중 한정애
(전보)
▲대전송림초 성명희 ▲동명초 이석호 ▲산서초 진이정 ▲세천초 이윤경 ▲대전전민중 박락영 ▲대전전민고 백지원 ▲대전관저고 신광일
(승진)
▲구즉초 박순일 ▲가수원초 김진숙 ▲금성초 임동수 ▲대전전민초 임동숙 ▲대전정림초 김인숙
▲충남중 남승권 ▲대전용전중 윤성희 ▲대전신계중 정석범
(전직)
▲대전계산초 성미란 ▲대전노은초 최재영 ▲대전샘머리초 김용옥 ▲대전외삼중 최종선 ▲유성고 최재모
(공모교장)
▲대전옥계초 류상미 ▲대덕소프트웨어마이스터고 김영호
vincent977@newspim.com