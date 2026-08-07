양주시 '시장 직통 문자민원' 현장찾아 시민 불편 해소 모색

AI 핵심 요약beta
- 정덕영 양주시장이 7일 옥정포천선 공사현장을 점검했다.
- 시민 문자민원으로 접수된 교통혼잡·소음 우려를 확인했다.
- 양주시는 현장행정으로 개선책을 지속 추진하기로 했다.
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[양주=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 양주시는 '시장 직통 문자민원서비스'를 통해 접수된 시민 불편 사항을 직접 확인하고 현장 중심의 개선 방안 마련에 나섰다고 7일 밝혔다.
정덕영 양주시장은 이날 옥정포천선 201정거장 건설공사 현장을 찾아 양주경찰서와 공사 시행사 등 관계자들과 함께현장을 둘러보며 추진 상황을 확인하고 시민 불편을 줄이기 위한 대책을 논의했다.
이번 방문은 '시장 직통 문자민원'으로 접수된 사안 가운데 현장 점검이 시급하다고 판단한 민원에 대응하기 위해 추진됐다.
주요 민원은 공사 진행에 따른 수시 도로 차선 및 신호 체계 변경으로 인한 교통 혼잡과 발파공사로 인한 인근 아파트의 진동·소음·균열 우려 등이다.
현장에서 정 시장은 공사장 인근 도로의 교통 흐름을 세밀하게 살피고 양주경찰서와 함께 운전자와 보행자 안전을 확보하면서도 교통 혼잡을 줄일 수 있는 신호 체계 개선 및 차선 운용 방안을 논의했다.
또한 발파공사로 인한 주민 민원을 예방하기 위해 시행사 관계자들에게 "시민 안전과 주거 여건이 피해받지 않도록 사전에 주민들과 적극 소통해 달라"고 당부했다.
정덕영 시장은 "시장 직통 문자민원은 시민들의 생생한 목소리를 가장 빠르게 들을 수 있는 소통 창구"라며 "공사 과정에서 발생하는 시민 불편을 최소화하고 안전사고를 예방할 수 있도록 경기도와 양주경찰서, 시행사 등과 지속적으로 협력해 신속하고 실효성 있는 개선책을 추진하겠다"고 말했다.
양주시는 앞으로도 시장 직통 문자민원서비스를 통해 접수되는 민원 가운데 현장 확인이 필요한 사안에 대해 지속적으로 현장 행정을 펼칠 계획이다.
asj7376@newspim.com