경기주택도시공사 행안부 주관 지방공기업 경영평가 4위 기록

AI 핵심 요약beta
- GH가 7일 지방공기업 경영평가서 4위를 기록했다.
- 2년 연속 도시개발공사 우수 등급인 나등급을 받았다.
- 3기 신도시·주택공급 확대와 디지털 혁신이 높았다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 경기주택도시공사(GH)는 행정안전부 주관 '2026년 지방공기업 경영평가'에서 전국 15개 도시개발공사 중 4위를 기록하며 '나'등급을 달성했다고 7일 밝혔다.
GH공사는 지난해에 이어 2년 연속 우수 등급인 '나'등급을 획득했다.
이번 평가에서 GH공사는 ▲3기 신도시 등 공공주택 공급 확대▲지분적립형 분양주택을 통한 주거정책 혁신▲디지털 기반 경영혁신▲도민 중심의 공간복지 실현 등에서 높은 점수를 받았다.
특히 3기 신도시를 포함한 주요 정책사업의 안정적 추진을 통해 공공주택 공급 확대를 이끌었던 점 등이 좋은 평가를 받았다는 게 GH 관계자의 설명이다.
김용진 GH공사 사장은 "2년 연속 '우수'등급 획득 성과는 모든 임직원이 도민의 주거안정과 지역발전을 위해 한마음으로 노력한 결과"라며 "앞으로도 3기 신도시와 주택공급 등 핵심 정책사업을 차질 없이 추진하고 디지털 혁신과 책임경영을 바탕으로 도민이 체감할 수 있는 성과를 지속 창출해 나가겠다"고 전했다.
ssamdory75@newspim.com