남양주, 축산농가 폭염 피해 예방 현장 점검

AI 핵심 요약beta
- 남양주시가 6일 폭염 취약 축산농가를 점검했다
- 축사 환기·냉방과 가축 건강, 비상설비를 살폈다
- 면역제 지원 등 폭염 피해 예방책도 추진했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[남양주=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 남양주시는 지난 6일 폭염에 취약한 축산농가의 피해를 예방하고 안정적인 사육환경을 조성하기 위해 현장점검을 실시했다고 7일 밝혔다.
점검에는 문경석 농업기술센터 소장과 축산팀 관계자들이 참여해 축사 환기·냉방시설 운영 현황과 가축 건강 상태를 확인했다. 또 폭염이 장기화되며 농가가 겪는 어려움과 필요한 지원 사항도 청취했다.
점검 결과 방문 농가들은 축종별 사양관리와 축사 내부 환경 최적화에 힘쓰고 있었으며 정전 대비를 위해 전기 시설과 비상 발전기 등 주요 설비를 사전에 점검하는 등 여름철 재해 대응에 만전을 기하고 있었다.
문경석 소장은 "폭염이 지속되면 가축이 고온 스트레스로 생산성이 저하되고 심한 경우 폐사로 이어질 수 있다"며 "축종별 특성에 맞는 사양관리와 함께 가축의 건강 상태를 세심하게 살피고 이상 징후 발생 시 신속히 대응해 달라"고 당부했다.
이어 "농장주와 근로자도 온열질환 위험에 상시 노출돼 있는 만큼 무더운 시간대 작업을 자제하고 충분한 휴식과 수분 섭취로 건강관리에 각별히 유의해 주시기 바란다"고 당부했다.
남양주시는 폭염 피해 예방을 위해 가축 면역증강제 등 영양 보조제 지원, 축사 사육환경 개선 사업, 가축재해보험 가입 지원, 여름철 재해 대비 현장점검, 폭염 대응 문자 안내 등 다양한 지원책을 추진하고 있다.
asj7376@newspim.com