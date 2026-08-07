'미래를 키운 직업 체험'...세종교육청진로교육원, '꿈길나래' 성료

AI 핵심 요약beta
- 세종시교육청진로교육원이 7일 여름진로캠프를 운영했다.
- 초중학생 150여명은 직업현장 체험으로 진로를 탐색했다.
- 교육원은 수료증과 생활기록부 자료를 제공할 계획이다.
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[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 세종시교육청진로교육원(진로교육원)이 학생들의 진로 탐색을 교실 밖 실제 직업 현장으로 확장하는 맞춤형 진로 프로그램을 운영했다.
7일 진로교육원에 따르면 교육원은 지난 3일부터 이날까지 지역 초등학교 5학년부터 중학교 3학년 학생 150여 명을 대상으로 여름방학 진로캠프 '꿈길나래'를 진행했다.
'꿈길나래'는 진로체험실 프로젝트와 지역사회 현장체험, 전문가 멘토링을 연계한 심화형 진로캠프로, 학생들이 자신의 흥미와 적성을 발견하고 진로 방향을 구체화할 수 있도록 마련됐다.
학생들은 드론·우주·캐릭터·목공·의과학·웹툰·종합예술·도시기획·스타트업·방송 등 다양한 분야의 프로젝트를 수행하며 문제 해결 과정과 협업 경험을 쌓았다.
특히 이번 캠프는 진로체험실에서 익힌 내용을 실제 직업 현장에서 확인할 수 있도록 지역 기관과 연계한 현장 중심 프로그램으로 운영됐다.
학생들은 우주·문화예술·과학·도시기획·방송 등 다양한 분야의 직업 현장을 경험했다.
한국항공우주연구원 우주탐사팀장 멘토링과 현장 방문, 국가무형문화재 누비장 멘토링, 목공·웹툰 창작 체험, 도시기획 멘토링, 발명·지식재산 교육, 공연예술·방송 체험 등 분야별 프로그램에 참여하며 진로 탐색의 폭을 넓혔다.
의과학 분야에서는 의료기관과 연계해 전문의 멘토링과 물리치료사 직업을 체험하며 실제 직업 현장의 역할과 필요한 역량을 살펴보는 기회를 가졌다.
이와 함께 캠프 활동 공유회를 열고 학생들이 프로젝트 결과물과 현장체험 과정에서 배운 내용을 발표했다. 학생들은 체험 과정과 진로 성장 경험을 공유했으며, 발표 현장은 대강당으로 실시간 송출돼 학부모들도 캠프 성과를 함께 확인했다.
진로교육원은 캠프 이후에도 참여 학생들의 진로 탐색 과정이 이어질 수 있도록 지원할 계획이다. 전 과정 이수 학생에게는 수료증을 발급하고, 프로젝트 수행 내용과 진로 역량 등을 담은 학교생활기록부 창의적 체험활동 기재 참고자료를 소속 학교에 제공한다.
문민식 원장은 "진로를 구체화하는 탐색과 경험은 학생 성장에 매우 중요하다"며 "체험 활동과 프로젝트 과정에서 얻은 배움을 자신의 삶과 미래로 이어가기를 바란다"고 말했다.
vincent977@newspim.com