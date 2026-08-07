[MLB] '로스터 복귀' 김하성, 3경기 연속 벤치...송성문도 결장

AI 핵심 요약beta
- 김하성이 7일 MLB 복귀 뒤 3경기째 결장했다.
- 애틀랜타는 김하성을 제외하고 마이애미를 11-3으로 꺾었다.
- 송성문도 7일 출전하지 못했고 샌디에이고는 5-1로 이겼다.
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[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 메이저리그(MLB) 로스터에 복귀한 김하성(애틀랜타 브레이브스)이 좀처럼 그라운드를 밟지 못하고 있다.
김하성은 7일(한국시간) 미국 조지아주 애틀랜타 트루이스트 파크에서 열린 2026 MLB 마이애미 말린스와의 홈 경기 선발 라인업에서 제외됐다. 복귀 후 3경기 연속 결장이다.
오른손 중지 염증으로 부상자 명단(IL)에 올랐던 김하성은 지난 4일 빅리그로 돌아왔다. 극심한 타격 부진 속에 방출설과 트레이드설이 돌았으나 애틀랜타는 호르헤 마테오를 방출대기 조처하고 김하성을 남겼다. 하지만 출전 기회는 주어지지 않고 있다.
김하성은 올 시즌 27경기에서 타율 0.068(73타수 5안타) 3타점에 머물며 주전 경쟁에서 완전히 밀려났다. 애틀랜타는 신인 짐 자비스를 주전 유격수로 낙점했고, 유틸리티 자원 마우리시오 두본에게도 유격수 자리를 맡기고 있다. 이날 자비스는 4타수 무안타, 2루수로 나선 두본은 4타수 4안타 2타점으로 펄펄 날았다.
김하성이 벤치를 지킨 가운데 애틀랜타는 마이애미를 11-3으로 꺾고 3연전을 싹쓸이하며 8연승을 달렸다. 내셔널리그 동부지구 선두인 애틀랜타는 가장 먼저 시즌 70승(45패) 고지를 밟았다.
샌디에이고 파드리스의 송성문 역시 출전 기회를 잡지 못했다. 송성문은 애리조나 다이아몬드백스와의 원정 경기에서 더그아웃을 지켰다. 올 시즌 성적은 55경기 타율 0.208 1홈런 15타점이다. 샌디에이고는 애리조나를 5-1로 꺾고 지구 2위 애리조나를 1게임 차로 바짝 추격했다.
psoq1337@newspim.com