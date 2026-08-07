한국마사회, 남아공서 'KRA컵'개최...교류경주부터 기수 양성까지 협력 확대

AI 핵심 요약beta
- 한국마사회가 7일 남아공서 경주 교류와 문화행사를 열었다.
- 17회째 교류경주로 양국 경마 협력을 강화했다.
- 기수 양성·기업 지원으로 말산업 국제협력을 넓히기로 했다.
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[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=한국마사회가 남아프리카공화국에서 교류경주부터 기수 양성까지 경마 협력 확대에 나선다.
한국마사회는 8월 7일 남아공 더반 그레이빌경마장에서 현지 경마시행체인 레이스코스트터프클럽(RCTC)과 함께 'Korea Racing Authority Cup'을 개최한다고 밝혔다.
한국마사회와 남아공 경마시행체 간 교류경주는 올해로 17회째다. 한국마사회는 이번 경주를 계기로 양국 경마산업의 협력관계를 강화하는 한편, 현지 관람객에게 한국 경마와 한국문화를 알리는 글로벌 홍보 활동도 함께 펼칠 계획이다.
경주 당일 그레이빌경마장에서는 'All Things Korean'을 주제로 다양한 한국문화 체험행사가 진행된다. K-팝 공연과 댄스 프로그램을 비롯해 부채춤과 사물놀이, 한복 퍼포먼스, 연등 포토존, 비빔밥 만들기와 한식 체험 등 남아공 현지 관람객이 한국문화를 직접 경험할 수 있는 프로그램이 마련된다.
국내 강소기업이 개발한 기수용 고글을 현지 기수와 기수학교 교육생에게 소개해 국내 말산업 연관 기업의 해외 진출 가능성도 모색한다.
최근 남아공에서는 K-팝과 K-드라마를 넘어 K-푸드와 K-뷰티 등 한국문화에 대한 관심이 빠르게 확대되고 있다. 이달 초 요하네스버그에서 열린 한국문화 축제에도 이틀간 약 2천 명의 현지 시민이 방문하는 등 한국문화를 직접 체험하려는 수요도 높아지고 있다.
양국의 협력은 경주 교류를 넘어 인재 양성으로도 이어지고 있다. 한국마사회는 남아공기수학교(SAJA)와 협력해 국내 기수 지망생 5명을 대상으로 약 2년간 전문 교육을 진행하고 있다. 교육생들은 승마 기술과 경주마 관리, 체중·체력 관리, 실전 라이딩 등 국제 수준의 기수 교육을 이수한 뒤 국내 기수 선발에 도전할 예정이다.
한국마사회는 앞으로도 교류경주와 경마 인력 양성, 말산업 관련 기업 지원 등 다양한 국제 협력사업을 추진해 한국 경마의 글로벌 경쟁력을 높이고, 말산업을 활용한 민간·문화 교류 확대에도 기여할 방침이다.
iaspire@newspim.com