[내일날씨] 전국 곳곳 비·소나기...극한 폭염 '주춤'

AI 핵심 요약beta
- 오는 8일 전국에 비가 내려 폭염이 주춤했다.
- 동해안·제주에 비, 내륙엔 소나기가 예보됐다.
- 최고 36도 무더위와 열대야는 계속됐다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 고다연 기자 = 토요일인 오는 8일 전국 곳곳에서 비 소식이 예보되며 한낮 40도에 육박했던 극한 폭염은 주춤할 전망이다.
7일 기상청에 따르면 오는 8일 새벽부터 동해안 일대와 제주도에 비가 올 전망이다. 오후에는 수도권과 강원 내륙, 충청권, 전라권 내륙과 경상권 내륙에서 소나기가 예상된다.
오는 9일까지 동해안 일대와 제주도의 예상 강수량은 20~60mm다. 내륙 곳곳에 내리는 소나기는 5~40mm로 예측된다.
아침 최저기온은 22~27도로 예상된다. ▲서울 27도 ▲인천 27도 ▲수원 27도 ▲춘천 24도 ▲강릉 25도 ▲청주 27도 ▲대전 26도 ▲전주 26도 ▲광주 26도 ▲대구 26도 ▲부산 27도 ▲울산 26도 ▲제주 27도다.
낮 최고기온은 27~36도로 예측된다. ▲서울 35도 ▲인천 35도 ▲수원 35도 ▲춘천 33도 ▲강릉 28도 ▲청주 35도 ▲대전 36도 ▲전주 36도 ▲광주 35도 ▲대구 33도 ▲부산 33도 ▲울산 33도 ▲제주 32도다.
바다 물결은 서해 앞바다 0.5~2.0m, 남해 앞바다 0.5~2.5m, 동해 앞바다 0.5~3.5m로 일겠다.
에어코리아에 따르면 미세먼지는 전 권역이 '좋음'으로 예상된다.
gdy10@newspim.com