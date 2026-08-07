경남도, 우주항공청에 "판 키우자" 제안…우주항공산업진흥원 설립 등

AI 핵심 요약beta
- 경남도가 7일 우주항공청과 산업육성 협력 방안을 논의했다.
- 진흥원 경남 설립과 도내 기업 참여 확대를 요청했다.
- 사천에어쇼 참여와 청사 적기 건립 지원도 건의했다.
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[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남도가 우주항공청에 진흥원 설립과 도내 기업 참여 확대를 요청하며 우주항공 산업 육성 협력에 나섰다.
도는 7일 도청에서 박일웅 행정부지사가 노경원 우주항공청 차장과 면담하고 우주항공 산업 육성 방안을 논의했다고 밝혔다.
박 행정부지사는 우주항공청 초대 차장으로서 신설 조직의 안착과 국가 우주항공정책 기반 마련에 힘쓴 노 차장에게 감사를 전했다. 이어 남해안 우주항공 산업벨트 구축을 위한 도의 핵심 과제를 설명하고 우주항공청의 지원과 협조를 당부했다.
도는 우주항공산업진흥원 경남 설립, 차세대 민항기 국제공동개발과 한국형 저궤도 위성통신망 구축사업의 도내 기업 참여 확대, 2026 사천에어쇼 우주항공방위산업전 참여, 우주항공청 청사 적기 건립 등을 건의했다.
도는 우주항공산업진흥원이 정부 정책의 현장 실행력을 높이고 산업 육성 전주기를 전담할 기구라고 설명했다. 국내 최대 우주항공산업 집적지이자 우주항공청 소재지인 경남에 진흥원을 둬야 현장 수요를 반영한 정책 수립과 산학연 협력이 가능하다고 강조했다.
도는 정부가 추진하는 차세대 민항기 국제공동개발 사업과 한국형 저궤도 위성통신망 구축 사업에 도내 기업이 폭넓게 참여할 수 있도록 지원도 요청했다. 오는 10월 22일부터 25일까지 열리는 2026 사천에어쇼 우주항공방위산업전에 우주항공청이 참여해 달라고 건의했다.
올해 사천에어쇼는 우주항공방위산업전을 처음 열고 세계 공군 참모총장 회의와 연계해 진행한다. 도는 이번 행사를 비행·체험 중심에서 산업 중심의 글로벌 에어쇼로 확대해 우주항공 방위산업의 미래기술과 수출·수주 성과를 다루는 플랫폼으로 키운다는 계획이다.
박일웅 행정부지사는 "우주항공청을 중심으로 우주항공 허브를 조성하고 남해안 우주항공 산업벨트를 구축하려면 정부와 지역의 긴밀한 협력이 필요하다"고 말했다. 이어 "경남도는 우주항공청과 지속적으로 소통하며 국가 우주항공산업 육성 정책이 현장에서 성과로 이어지도록 협력하겠다"고 덧붙였다.
news2349@newspim.com